40 іноземних трейдерів зберігатимуть газ в українських газосховищах, — ГТС

Попри ризики війни трейдери-нерезиденти вже закачали, за даними Міністерства енергетики, в українську газову систему 1,8 мільярда кубометрів газу.

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З квітня 2023 року 40 іноземних газотрейдерів скористалися послугою shorthaul від Оператора ГТС України (ОГТСУ) і продовжують транспортувати газ до України. Про це повідомила пресслужба компанії у телеграм-каналі.

У нинішньому сезоні ОГТСУ уклав 25 нових договорів на надання транспортних послуг, а загальна кількість іноземних клієнтів вже перевищує 130 компаній. Серед них – найбільші європейські трейдери.

"Ситуація на європейському ринку газу створює потребу в додаткових можливостях для зберігання. І цю потребу може і має закривати Україна, яка надає міжнародним партнерам вигідні послуги за дуже конкурентоспроможними цінами", – наголосив генеральний директор компанії Дмитро Липпа.

За повідомленням Оператора, у серпні 2023 році ОГТСУ провів стрес-тестування газової інфраструктури України, спільно з оператором ПСГ "Укртрансгазом", Проєктом енергетичної безпеки (ESP) USAID, Секретаріатом Енергетичного співтовариства, генеральним директоратом Європейської комісії Joint Research Center (як спостерігача), Міністерством енергетики України, Групою "Нафтогаз", а також Simone Research Group.

"Стрес-тести підтвердили високу надійність української газової інфраструктури в умовах війни, зокрема – для зберігання та транспортування газу українських та іноземних замовників послуг", — засвідчили газовики.

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Дійсно, обсяг газу від іноземних трейдерів, які скористалися послугою зберігання блакитного палива в українських підземних сховищах, станом на 13 вересня становить понад 1,8 млрд метрів кубічних. Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, це стало можливим, зокрема, завдяки сертифікації ПСГ за європейськими стандартами, що є вагомим кроком на шляху до створення в Україні енергетичного хабу.

Варто зазначити, що Україна має найбільші газові сховища в Європі – об’ємом понад 30 мільярдів кубометрів, з яких близько 15 мільярдів кубів може запропонувати європейським партнерам.

Нагадаємо, Фокус нещодавно писав, скільки газу в українських сховищах та чи вистачить його до весни.