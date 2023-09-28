40 иностранных трейдеров будут хранить газ в украинских газохранилищах, — ГТС

Несмотря на риски войны трейдеры-нерезиденты уже закачали, по данным Министерства энергетики, в украинскую газовую систему 1,8 миллиарда кубометров газа.

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С апреля 2023 года 40 иностранных газотрейдеров воспользовались услугой shorthaul от Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) и продолжают транспортировать газ в Украину. Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне ОГТСУ заключил 25 новых договоров на оказание транспортных услуг, а общее количество иностранных клиентов уже превышает 130 компаний. Среди них — крупнейшие европейские трейдеры.

"Ситуация на европейском рынке газа создает потребность в дополнительных возможностях для хранения. И эту потребность может и должна закрывать Украина, которая предоставляет международным партнерам выгодные услуги по очень конкурентоспособным ценам", — подчеркнул генеральный директор компании Дмитрий Липпа.

По сообщению Оператора, в августе 2023 года ОГТСУ провел стресс-тестирование газовой инфраструктуры Украины, совместно с оператором ПХГ "Укртрансгазом", Проектом энергетической безопасности (ESP) USAID, Секретариатом Энергетического сообщества, генеральным директоратом Европейской комиссии Joint Research Center (в качестве наблюдателя), Министерством энергетики Украины, Группой "Нафтогаз", а также Simone Research Group.

"Стресс-тесты подтвердили высокую надежность украинской газовой инфраструктуры в условиях войны, в частности — для хранения и транспортировки газа украинских и иностранных заказчиков услуг", — засвидетельствовали газовики.

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Действительно, объем газа от иностранных трейдеров, которые воспользовались услугой хранения голубого топлива в украинских подземных хранилищах, по состоянию на 13 сентября составляет более 1,8 млрд метров кубических. Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, это стало возможным, в частности, благодаря сертификации ПХГ по европейским стандартам, что является весомым шагом на пути к созданию в Украине энергетического хаба.

Стоит отметить, что Украина имеет крупнейшие газовые хранилища в Европе — объемом более 30 миллиардов кубометров, из которых около 15 миллиардов кубов может предложить европейским партнерам.

Напомним, Фокус недавно писал, сколько газа в украинских хранилищах и хватит ли его до весны.