Зима в Україні: названо області, які погано підготовлені до опалювального сезону (відео)

За словами експерта Олега Попенка, це Київська, Львівська та Одеська. Це, в першу чергу, пов'язано з генерацією електроенергії. Ба більше, інфраструктура цих регіонів не витримує дійсного енергетичного навантаження.

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В Україні є три області, без урахування прифронтових регіонів, у яких будуть проблеми під час опалювального сезону прийдешньої зими через нестачу електроенергії. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко в інтерв'ю Фокусу.

За його словами, це Київська, Львівська та Одеська. Це, в першу чергу, пов'язано з генерацією електроенергії. Наприклад, в Одеській області її взагалі немає. Їй доводиться шукати електроенергію в інших областях або країнах.

Крім того, як зазначив Попенко, вищеназвані області вже давно не витримують дійсного енергетичного навантаження.

"Це означає, що збільшується кількість споживачів за рахунок насамперед нових будівництв. Це і приватне будівництво, і безнес-центри. Тобто, навантаження збільшується в рази, а капітальні ремонти або розширення мереж у цих областях практично не проводяться. Бо не хочуть наші приватні власники "Обленерго" вкладати додаткові кошти. Вони просто користуються тими мережами, які їм дісталися з часів Радянського Союзу", — сказав Попенко.

Він також заявив, що через це інфраструктура не витримує напруги. Трансформаторні підстанції згорають, а іноді навіть вибухають.

Попенко області, які погано готові до зими

Нагадаємо, що 28 вересня повідомлялося, що в Україні запрацювали ще п'ять газових свердловин. Як розповіли в "Укргазвидобуванні", чотири свердловини пробурили на "старих" родовищах. Ще одна свердловина — повністю нова і газ звідти вже введено в газотранспортну систему України.