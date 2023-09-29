Молдова закуповуватиме електроенергію, якої бракує в України, — ЗМІ

За словами директора компанії Energocom Віктора Бинзаря, 85% електроенергії буде закуплено в Молдавської ГРЕС, а решту доведеться купувати в сусідів.

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У жовтні Молдова планує придбати 85% своєї електроенергії у МолдГРЕС, а частину, якої не вистачає, закуповуватимуть у Румунії та України. Про це заявив директор молдавської державної компанії-постачальника електроенергії Energocom Віктор Бинзар, повідомляє 29 вересня видання Newsmaker.

Так, Energocom досяг угоди з Молдавською ГРЕС про продовження контракту ще на один місяць і закупівлю приблизно 305 тисяч МВт-год електроенергії в жовтні за ціною $66 за МВт-год.

"Цей обсяг становить 85% від загального споживання на правому березі Дністра. Іншу частину електроенергії ми плануємо закуповувати у виробників із Румунії та України, а також через румунську енергетичну біржу OPCOM, доповнюючи її обсягами, виробленими на поновлюваних джерелах і на теплоелектростанціях", — зазначили в компанії Energocom.

Крім того, в Energocom підкреслили, що вони мають намір продовжувати вести переговори з МГРЕС щодо постачання електроенергії для споживачів на правому березі Дністра і на більш тривалий період.

Варто зазначити, що в березні 2023 року повідомлялося, що Молдавська державна компанія Energocom у тестовому режимі продала 1 МВт-год електроенергії Україні.

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Нагадаємо, що 21 вересня 2023 року російські окупанти вперше за пів року вдарили по українських енергооб'єктах. Як повідомляли в "Укренерго", пошкодження було зафіксовано в західному та центральному регіонах. Через атаку без світла залишилися українці в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

26 вересня голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія не планує впроваджувати графіки вимкнення світла.