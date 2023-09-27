Буде краще: в НБУ спрогнозували рівень дефіциту електроенергії до кінця 2023 року

У НБУ вважають, що дефіцит електроенергії ближче до опалювального сезону 2023/2024 буде значно нижчим, ніж у I кварталі після ударів Росії по енергетиці.

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У Національному банку України склали прогноз стосовно рівня дефіциту електроенергії на кінець 2023 року. Так, у НБУ вважають, що можливий негативний ефект на економіку нашої країни вже не буде таким відчутним, як минулого року. Про це повідомила 27 вересня пресслужба НБУ.

Думка НБУ: яким буде дефіцит електроенергії в Україні

Так, за словами заступника голови Нацбанку Олексія Шабана, дефіцит електроенергії наприкінці 2023 року буде на рівні 5% або близько того. Він зазначив, що показник дефіциту в I кварталі, після російських атак на об'єкти енергоінфраструктури, становив 15%.

При цьому НБУ очікує не настільки серйозного, як у 2022 році, негативного ефекту на економічну активність через можливий дефіцит електрики протягом четвертого кварталу, а також на початку 2024 року. Як зазначив Шабан, 1,5-2% дефіциту можна перекрити за допомогою імпорту електроенергії.

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Олексій Шабан зазначив, що ще на початку поточного 2023 року регулятор прогнозував, що відсутність електроенергії більш серйозно впливатиме на економіку, а негативний вплив збережеться протягом усього року. Так, наприклад, за базовим сценарієм Національний банк закладав імовірний дефіцит на рівні 15-18% у четвертому кварталі року. При цьому аналогічні показники за негативного сценарію сягали 30-33%.

Перегляд оцінок, як розповів Шабан, стався на самому початку неопалювального сезону.

"Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося. Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на паливо і сировину змогли "притиснути" інфляцію", — пояснив Шабан.

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Зазначимо, що 21 вересня 2023 року російські окупанти вперше за пів року вдарили по українських енергооб'єктах. Як повідомили в "Укренерго", пошкодження було зафіксовано в західному та центральному регіонах. Через атаку без світла залишилися українці в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

До слова, очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 26 вересня розповів, що компанія не планує створювати графіків відключення світла. Він пояснив, що факт їхнього оновлення Міненергетики не означає, що їх застосують.