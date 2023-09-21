Початок зимового терору? Наскільки в Україні захищені енергооб'єкти та чи знеструмлять міста ракети РФ

Ранкова ракетна атака російської армії по Україні була найсерйознішою за останній час. Частина Рівненської області та деякі райони Києва були знеструмлені. Енергетики та військові намагаються підвищити виживання енергосистем, але опитані Фокусом експерти радять цивільним готуватися до блекаутів з початку опалювального сезону.

Related video

Уранці 21 вересня російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. За даними командування Повітряних сил ЗСУ, 43 ракети випустили 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Приблизно о 6.00 ранку було завдано удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову.

"Ракети запускалися кількома хвилями. У повітряний простір України вони входили за різними напрямками, постійно змінюючи курс. У результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО знищено 36 крилатих ракет", — повідомили військові.

Вибухи прогриміли в Києві, Харкові та Черкасах. Попадання були в Рівненській і Львівській областях. Про роботу ППО повідомляла влада Хмельницької області.

Під удар потрапили об'єкти енергоінфраструктури. У Святошинському районі столиці вимкнули світло і воду, а в Шевченківському уламки ракети пошкодили газову трубу. Частина Рівненського району залишилася без світла внаслідок ракетних ударів росіян.

Держкомпанія "Укренерго" розповіла про наслідки першої за півроку масованої ворожої атаки. Частково були знеструмлені Рівненська, Житомирська, Київська, Дніпропетровська, Харківська області.

"Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 398 населених пунктів. Наразі зарано робити висновки про початок нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури", — вважають енергетики.

Засоби ППО типу Gepard: як захищають енергооб'єкти в Україні

Ранкова ракетна атака по Україні — найсерйозніша за останній час, і далі вони працюватимуть приблизно за таким самим принципом, вважає полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан .

"Так, це початок атак на енергетичну інфраструктуру. Те, про що ми говорили півроку. Переддень атак були кілька хвиль БПЛА Shahed. Це потрібно було для розвідки безпечних маршрутів ракет, обійти українські системи ППО", — говорить Фокусу експерт.

Енергетики та комунальники підготувалися і розуміють масштаби ударів. На жаль, влучень не уникнути, але виживаність енергосистеми України стала набагато вищою, зазначає Світан.

"Щільність ППО у нас більша, у росіян менша кількість ракет, до 120 ракет за одну атаку навряд чи вийде. Енергооб'єкти оснащені невеликими засобами ППО типу Gepard і в загальній системі ППО країни вони враховані. Наприклад, до енергооб'єкта у Львові ракети летять через усю країну, а перехопити їх можуть і під Дніпром", — коментує він.

Мобільні ударні групи працюють по іранських дронах-камікадзе Shahed. Засоби ППО типу Gepard можуть перехопити будь-яку дозвукову ціль, додав військовий.

"Ракетні удари в опалювальний сезон збільшаться в рази"

Підготовка до опалювального сезону не зупиняється, застосовується досвід минулої осені та зими, ведеться тісна співпраця з Силами оборони та місцевою владою, написав у Facebook глава "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Не можна стверджувати, чи це початок нової масованої терористичної хвилі цілеспрямованих атак по енергосистемі. Енергетики не володіють такою інформацією і не можуть прогнозувати дії ворога. Але в нас немає ілюзій... Ворог цинічний і жорстокий, усі моральні та правові рамки перейшли давно. Тому ми готуємося до будь-яких можливих сценаріїв", — підкреслив гендиректор компанії.

Про хорошу захищеність від російських ракетних атак, вранці 21 вересня в ефірі єдиного телемарафону розповідав мер Харкова Ігор Терехов.

"Закінчення того опалювального сезону було дуже важким, ми зробили певні висновки і зовсім по-іншому готуємося. Я хочу сказати, що не все залежатиме від нас. Буде залежати від військових подій, обстановки на фронті. Ми дуже серйозно підходимо до зміцнення деяких інфраструктурних об'єктів, що забезпечують життєдіяльність міста", — зазначив градоначальник.

Але розслаблятися зарано: кількість ракетних обстрілів армії РФ з використанням ракет різного типу базування на початку опалювального сезону збільшиться в рази, сказав Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Цивільним краще готуватися до наслідків ракетних ударів. Підготувався до блекауту — значить озброївся. Краще чітко відпрацювати вже зараз алгоритм дій у момент вимкнення світла та інтенсивності нанесення ударів по житлових районах. Обстріли цивільних кварталів у Москві потрібні для деморалізації населення", — пояснив він.

Фокус раніше писав про те, як дві ночі поспіль ЗС РФ запускали по Україні ракети і дрони. Вночі 17 вересня окупанти атакували Одеську та Миколаївську області дронами Shahed і десятьма ракетами типу Х-101/Х-555/Х-55. А в ніч на 18 вересня "Шахеди" запускали з Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в Криму.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 вересня говорив про завершення підготовки української енергосистеми до осінньо-зимового періоду. Енергетики відремонтували близько майже 80% обладнання теплоелектроцентралей.