6 Shahed і 10 ракет: ЗС РФ уночі атакували Одеську область, є влучання (фото)

ЗС РФ здійснили масовану атаку України вночі 17 вересня. Загалом було зафіксовано 6 ударних безпілотників і 10 ракет, випущених у напрямку півдня Одеської області. ППО вдалося збити всі дрони-камікадзе Shahed і шість ракет Х-101/Х-555/Х-55. Потрапляння зафіксували по території аграрного підприємства.

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ЗС РФ укотре атакували Україну вночі 17 вересня. Основний напрямок удару був південь Одеської області. Загалом зафіксовано 16 засобів повітряного нападу. Про це повідомляють у Повітряних силах України.

За інформацією військових, російська армія випустила по Україні шість ударних безпілотних літальних апаратів іранського походження типу Shahed, а також десять ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55.

Дрони-камікадзе атакували з південно-східного і південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). Усі вони були збиті ППО.

Ракети були випущені з дев'яти літаків Ту-95мс з району Енгельса. ЗСУ вдалося збити шість цілей. У Повітряних силах України повідомляють про приліт на території аграрного підприємства в Одеській області.

"Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства в Одеській області", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, ЗС РФ щодня випускає по Україні десятки ударних безпілотників Shahed. За даними СтратКому ЗСУ, перший іранський безпілотник Збройні сили України збили 13 вересня 2022 року. Відтоді ЗС РФ випустили в напрямку українських територій понад дві тисячі дронів-камікадзе — по Україні 5,5 Shahed на день, витративши на це від 40 до 100 мільйонів доларів.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, Росія поки що не змогла налагодити власне виробництво ударних дронів типу Shahed і сильно залежить від Ірану. Міжнародна спільнота продовжує вести переговори з Тегераном, щоб зупинити співпрацю з Росією.

Юсов говорив Фокусу 14 вересня, що Росія виробляє Shahed, але поки що їхня кількість невисока — близько 30 одиниць на місяць. Якщо Іран припинить постачання компонентів до РФ, це значно послабить країну-агресора.

Експерти також розповідали Фокусу 14 вересня, що порівняно з крилатими ракетами, вартість ударних дронів "Shahed-136/131" значно нижча, а ефективність під час виконання конкретних завдань вища. З цієї причини Росія намагається налагодити виробництво безпілотників іранського походження, але важко припустити, чи вдасться їй зберегти темпи, з якими ЗС РФ атакувала Україну за останній рік.