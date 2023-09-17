6 Shahed и 10 ракет: ВС РФ ночью атаковали Одесскую область, есть попадание (фото)

ВС РФ осуществили массированную атаку Украины ночью 17 сентября. Всего было зафиксировано 6 ударных беспилотников и 10 ракет, выпущенных в направлении юга Одесской области. ПВО удалось сбить все дроны-камикадзе Shahed и шесть ракет Х-101/Х-555/Х-55. Попадание зафиксировали по территории аграрного предприятия.

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ВС РФ в очередной раз атаковали Украину ночью 17 сентября. Основное направление удара был юг Одесской области. Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения. Об этом сообщают в Воздушных силах Украины.

По информации военных, российская армия выпустила по Украине шесть ударных беспилотных летательных аппаратов иранского происхождения типа Shahed, а также десять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55.

Дроны-камикадзе атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда). Все они были сбиты ПВО.

Ракеты были выпущены из девяти самолетов Ту-95мс из района Энгельса. ВСУ удалось сбить шесть целей. В Воздушных силах Украины сообщают о прилете на территории аграрного предприятия в Одесской области.

"Зафиксировано попадание вражеских ракет по территории гражданского аграрного предприятия в Одесской области", — говорится в сводке.

Напомним, ВС РФ ежедневно выпускает по Украине десятки ударных беспилотников Shahed. По данным Страткома ВСУ, первый иранский беспилотник Вооруженные силы Украины сбили 13 сентября 2022 года. С того момента ВС РФ выпустили в направлении украинских территорий более двух тысяч дронов-камикадзе — по Украине 5,5 Shahed в день, потратив на это от 40 до 100 миллионов долларов.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, Россия пока не смогла наладить собственное производство ударных дронов типа Shahed и сильно зависит от Ирана. Международное сообщество продолжает вести переговоры с Тегераном, чтобы остановить сотрудничество с Россией.

Юсов говорил Фокусу 14 сентября, что Россия производит Shahed, но пока их количество невысокое — около 30 единиц в месяц. Если Иран прекратит поставки комплектующих в РФ, это значительно ослабит страну-агрессора.

Эксперты также рассказывали Фокусу 14 сентября, что по сравнению с крылатыми ракетами, стоимость ударных дронов "Shahed-136/131" значительно ниже, а эффективность при выполнении конкретных задач выше. По этой причине Россия старается наладить производство беспилотников иранского происхождения, но трудно предположить, удастся ли ей сохранить темпы, с которыми ВС РФ атаковала Украину за последний год.