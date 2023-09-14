2 тысячи Shahed за год: сможет ли Россия сохранить темп запуска дронов по Украине

Россия не смогла наладить собственное производство ударных дронов типа Shahed. Но это не означает, что атаки по Украине уменьшатся.

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ВС Украины 13 сентября 2022 года сбили первый иранский ударный дрон типа "Shahed". С того момента Россия выпустила по Украине более двух тысяч дронов-камикадзе: по 5,5 "шахедов" в день, потратив, по разным оценкам, от 40 до 100 миллионов долларов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов уверен, что Россия не смогла наладить собственное производство дронов-камикадзе иранского производства Shahed и сильно зависит от поставок из Тегерана. Они будут продолжаться еще какое-то время, но из-за сложной логистики у РФ есть проблемы в наращивании дронов.

Дешевле и эффективнее ракет

По сравнению с крылатыми ракетами, стоимость ударных дронов "Shahed-136/131" значительно ниже, а эффективность при выполнении конкретных задач выше, говорит Фокусу основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов. По этой причине Россия старается наладить производство беспилотников иранского происхождения, но трудно предположить, удастся ли ей сохранить темпы, с которыми ВС РФ атаковала Украину за последний год.

"Задача дронов не только в том, чтобы поразить объекты на нашей территории, но и истощить ПВО. Наши дроны решают аналогичную задачу на российской территории, летая в Москву. Каждый Shahed, стоимостью от 25 до 50 тысяч долларов, требует больших усилий с нашей стороны — расходов дорогостоящих зенитных ракет. Размен в таком случае неравноценный", — отмечает Касьянов.

По словам экспертов, опрошенных Фокусом, в большинстве случаев ВС РФ используют дроны-камикадзе иранского происхождения, чтобы атаковать украинскую инфраструктуру. Военные ВСУ, помимо средств противовоздушной обороны, используют пикапы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, чтобы ликвидировать беспилотники. Но этот метод считается рабочим только в хорошую погоду.

"Если на улице сильный туман и низкая облачность, "тачанки" бесполезны. Поскольку мы можем только предполагать, сможет ли Россия сохранить темпы обстрелов, наша главная задача — усилить ПВО. А также увеличить количество полетов наших дронов в сторону противника. Пока что у нас нет дронов-камикадзе, способных "достать" заводы по производству БПЛА, так как они расположены на расстоянии порядка тысячи километров от линии фронта. Но мы работаем над этим. И я уверен, что скоро мы сможем уничтожать, в том числе заводы по производству БПЛА "Ланцет", и логистические центры, которые занимаются поставкой комплектующих для дронов", — продолжает Касьянов.

Следить за санкциями

В августе 2023 года журналисты американского издания The Washington Post сообщали, что на территории особой экономической зоны "Алабуга" в республике Татарстан, Россия строит завод, где планирует производить дроны типа Shahed. До лета 2025 года РФ планировала произвести 6 тысяч дронов-камикадзе. Но военные инженеры столкнулись с серьезной проблемой. Журналисты писали, что только 4 из 130 компонентов для производства Shahed производятся в России, остальные — за границей, в частности, в США. На экспорт электроники в РФ действуют санкции.

"Важно следить, чтобы санкции, которые ввел Запад, работали. У каждого найденного аппарата [ВС РФ — прим.] нужно анализировать комплектующие, отслеживать каналы поставок запчастей и компонентов, из которых собирают дроны. Россия не может сама изготавливать "шахеды", потому нужно отслеживать, откуда поставляют компоненты. Нужно готовиться и оценивать риски максимально", — говорит Фокусу соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

Эксперт добавляет, что Украина стала сильнее с точки зрения оборонных возможностей, так как большинство дронов ВС РФ сбивает ПВО.

Напомним, ночью 13 сентября российские войска в очередной раз атаковали территорию Украины 44 дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО удалось сбить 32 вражеских БПЛА. Сообщалось, что во время ночного обстрела ВС РФ Украины воздушную тревогу объявили в восьми населенных пунктах Румынии вдоль Дуная. В Министерстве национальной обороны страны заявили, что обломки российских дронов будут искать на расстоянии 20 км от реки.

Позже премьер-министр Республики Румыния Марчел Чолаку призвал успокоить население и подчеркнул, что его страна не подвергается нападению, опасности нет и ситуация находится под контролем, а падение обломков — случайность.