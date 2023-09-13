"Никто на нас не нападает": премьер Румынии призвал успокоить население после падения БПЛА

По словам премьера Марчела Чолаку, падение обломков российских дронов на территории Румынии не говорит о нападении, это была просто случайность.

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Премьер-министр Республики Румыния Марчел Чолаку 13 сентября в связи с падением обломков российских БпЛА на территории Румынии призвал успокоить население и подчеркнул, что его страна не подвергается нападению, опасности нет и ситуация находится под контролем, сообщает Digi24.

"Никто на нас не нападает, добрые люди. Давайте успокоим население, потому что мы все сходим с ума", — сказал Чолаку.

По его словам, речь не идет о нападении на Румынию и ситуация находится под контролем. Государство реагирует на ситуацию и не следует пугаться сообщениям "Ро-Тревога", которые получают люди на отдельных территориях.

"Ничто не вышло из-под контроля. Во-вторых, это было оперативное вмешательство по просьбе граждан, проживающих в этом районе. Никакой опасности нет, но принятие государством определенных мер – это нормально. Это временное вмешательство, все будет очень хорошо проанализировано, и в военной сфере также будет очень быстрая реакция на такие районы. Это все была случайность, были какие-то остатки дронов, которые пересекли Дунай, речь не идет о нападении на Румынию. По всей области объявлено Ро-Тревога, телефоны работают, покрытие у них больше", — заявил премьер.

Политик убежден, что на Румынию никто не нападет, а строительство убежищ в приграничном с Украиной районе необходимо для того, чтобы люди, проживающие там, чувствовали себя в безопасности.

"На нас никто не нападал и никто на нас не нападает. Некоторые останки выпрыгнули из дрона, сбитого украинской армией. У него не было взрывчатки, у него не было ничего, что могло бы нанести вред гражданам, но это нормально, и как премьер-министр я должен провести переговоры с Раедом Арафатом, с министром обороны, с командующим армией, чтобы принять меры, все гарантии", — заявил премьер-министр.

Зачем Румыния строит убежища на границе с Украиной

Премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что ситуация в приграничном районе с Украиной находится под контролем и поэтому мы должны подготовиться так, чтобы не было никакой опасности. Он уточнил, что убежища, установленные в Плауру, не очень привлекательны, но речь идет о "быстром вмешательстве".

"В этом районе нет бомбоубежищ. Есть много вещей, о которых я еще не рассказал прессе, потому что они находятся в разработке. Вчера вечером в этом районе работала система РО-Алерт и везде было покрытие. Эти убежища тоже были построены. Это действительно выглядит неэстетично, это было быстрое решение, потому что люди не чувствовали себя в безопасности", — сказал Чолаку.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что Румыния вызвала поверенного РФ из-за обломков дронов. Из-за недавних событий между странами, обострившихся отношений, возник дипломатический скандал.

Президент Румынии 6 сентября заявил, что, если подтвердится обнаружение частей беспилотника РФ на территории Румынии, это будет "серьезным нарушением".