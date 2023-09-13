"Спрячьтесь в подвалах": во время ночного обстрела Украины Shahed пересекли границы НАТО (фото)

В ночь на 13 сентября воздушную тревогу объявили в восьми населенных пунктах Румынии вдоль Дуная. При этом обломки будут искать на расстоянии 20 км от реки.

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Министерство национальной обороны Румынии сообщило о возможности падения обломков российских дронов-камикадзе Shahed, которыми ВС РФ атаковала украинские порты в Одесской области. Уверяют, что будут искать доказательства этого чрезвычайного происшествия в местности возле трех населенных пунктов. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

В заявлении указано, что министерство в режиме реального времени следило за передвижением групп беспилотников, которые направлялись в направлении речных портов Украины на Дунае. В местности, прилегающей к Дунаю, объявили воздушную тревогу и уже в 0:45 стало известно о возможности падения на землю "рисков, связанных с этой ситуацией". Указывались населенные пункты, которым угрожали "риски": Тулча и Галац.

Также уточнили, откуда поступали сообщения о падении беспилотников: Nufăru, Malcoci и Valea Nucarilor в уезде Тулча. Министерство заверило, что вооруженные силы приведены в боевую готовность и продолжат изучать чрезвычайное происшествие, которое произошло в этой местности.

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Ночная атака Shahed в Одесской области: в ВСУ назвали главные цели ВС РФ (фото, видео)

Отметим, румынское издание digi24 сообщило, что система оповещения RO-Alert разослала жителям в уезде Тулча сообщение о возможном падении опасных предметов. Гражданам предложили пройти в укрытие или находиться в домах и не выходить на улицу.

"Существует вероятность падения некоторых предметов из воздушного пространства. Сохраняй спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или убежищах гражданской защиты. При отсутствии убежища оставайтесь внутри дома, подальше от окон и внешних стен", — говорилось в предупреждении. Ориентировочная продолжительность опасности — 90 минут.

RO-Alert — предупреждение о воздушной угрозе Фото: RO-Alert

Также перечислили населенные пункты, в которых предупредили о возможной угрозе: Luncavița, Grindu, Isaccea, Ceatalchioi, Chilia, Somova, Pardina, Văcăreni. Отметим, данные Минобороны Румынии свидетельствуют, что обломки будут искать в 20 км от Дуная.

Ночная атака дронов 13 сентября: ситуация в Румынии Фото: Google maps

Воздушная атака РФ: детали обстрела 13 сентября

В ночь на 13 сентября российские войска атаковали территорию Украины 44 дронами-камикадзе Shahed-136. Силам ПВО удалось сбить 32 вражеских БПЛА.

Под ударом российских дронов были две области: Сумская и Одесская. В Сумской области сообщали о трех сбитых беспилотниках. Глава Одесской ОГА заявил, что на территории области произошли попадания. Также есть пострадавшие: ранены семь человек, погибших нет.

Напоминаем, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высказалась относительно потенциального будущего уничтожения Крымского моста, который незаконно построила Россия. По ее словам, Кремль предоставит "жесткий ответ". Между тем Украина обратилась за помощью к Японии: просит системы РЭБ, чтобы защититься от атак российских дронов.