"Сховайтеся в підвалах": під час нічного обстрілу України Shahed перетнули кордони НАТО (фото)

В ніч на 13 вересня повітряну тривогу оголосили у восьми населених пунктах Румунії вздовж Дунаю. При цьому уламки шукатимуть на відстані 20 км від річки.

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Міністерство національної оборони Румунії повідомило про можливість падіння уламків російських дронів-камікадзе Shahed, якими ЗС РФ атакувала українські порти в Одеській області. Запевняють, що будуть шукати докази цієї надзвичайної події у місцевості біля трьох населених пунктів. Про це ідеться у офіційній заяві, опублікованій пресслужбою відомства.

У заяві вказано, що міністерство в режимі реального часу стежило за пересуванням груп безпілотників, які прямували у напрямку річкових портів України на Дунаї. У місцевості, яка прилягає до Дунаю, оголосили повітряну тривогу і вже о 0:45 стало відомо про можливість падіння на землю "ризиків, пов'язаних з цією ситуацією". Вказувались населені пункти, яким загрожували "ризики": Тулча та Галац.

Також уточнили, звідки надходили повідомлення про падіння безпілотників: Nufăru, Malcoci та Valea Nucarilor у повіті Тулча. Міністерство запевнило, що збройні сили приведені у бойову готовність та продовжать вивчати надзвичайну подію, яка сталась в цій місцевості.

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Зазначимо, румунське видання digi24 повідомило, що система оповіщення RO-Alert розіслала жителям у повіті Тулча повідомлення про можливе падіння небезпечних предметів. Громадянам запропонували пройти в укриття або перебувати в будинках і не виходити на вулицю.

"Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігай спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності притулку залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін", — йшлось в попередженні. Орієнтовна тривалість небезпеки — 90 хвилин.

RO-Alert - попередження про повітряну загрозу Фото: RO-Alert

Також перелічили населені пункти, в яких попередили про можливу загрозу: Luncavița, Grindu, Isaccea, Ceatalchioi, Chilia, Somova, Pardina, Văcăreni. Зазначимо, дані Міноборони Румунії свідчать, що уламки шукатимуть за 20 км від Дунаю.

Нічна атака дронів 13 вересня: ситуація в Румунії Фото: Google maps

Повітряна атака РФ: деталі обстрілу 13 вересня

В ніч на 13 вересня російські війська атакували територію України 44 дронами-камікадзе Shahed-136. Силам ППО вдалось збити 32 ворожих БПЛА.

Під ударом російських дронів були дві області: Сумська та Одеська. В Сумській області повідомляли про три збиті безпілотники. Голова Одеської ОВА заявив, що на території області стались влучання. Також є постраждалі: поранено сім людей, загиблих немає.

Нагадуємо, речниця МЗС РФ Марія Захарова висловилась щодо потенційного майбутнього знищення Кримського мосту, який незаконно збудувала Росія. З її слів, Кремль надасть "жорстку відповідь". Тим часом Україна звернулась по допомогу до Японії: просить системи РЕБ, щоб захиститись від атак російських дронів.