Є постраждалі, почалася пожежа: окупанти атакували Одеську область дронами, — ОВА

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що відомо про 6 постраждалих осіб. Зафіксовано пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

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Російські війська атакували південь Одеської області в ніч на 13 вересня. Унаслідок атаки постраждали мирні українці. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у себе в Telegram.

За його словами, кілька груп ударних дронів ЗС РФ спрямували в бік Ізмаїльського району області.

"На жаль, є влучання. Зафіксовано пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу", — заявив Кіпер.

За його словами, відомо про 6 постраждалих цивільних осіб. Серед них — 3 людини у важкому стані, а решта 3 — у стані середньої тяжкості. Їх доправили в лікарню для надання необхідної допомоги.

Зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку з боку російських дронів ще о 00:39. Згідно з повідомленням, безпілотники рухалися в напрямку міста Рені.

Повітряна тривога в Україні

Також Олег Кіпер о 03:05 просив жителів Білгород-Дністровського району не залишати укриттів. Відбій повітряної тривоги було оголошено приблизно о 5 ранку.

Нагадаємо, що 7 вересня повідомлялося, що в Румунії жителів села Плауру біля Ізмаїла хочуть переселити через російські обстріли. Так, уже понад місяць місцеві жителі повідомляють, що російські безпілотники, які атакують український Ізмаїл, літають над їхніми будинками, а деякі з них падають дуже близько.

Також нагадаємо, що журналісти спрогнозували, чого українцям очікувати цієї осені та взимку. Судячи з останніх атак, російські війська змінили тактику і зосередили свої удари на одному регіоні. Аналітики вважають, що росіяни розпочали масштабну військову операцію в ніч на 3 вересня — тоді за даними Командування Повітряних сил України було запущено 25 БПЛА Shahed-131 і Shahed-136.