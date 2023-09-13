Есть пострадавшие, начался пожар: оккупанты атаковали Одесскую область дронами, — ОВА

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что известно о 6 пострадавших лицах. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.

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Российские войска атаковали юг Одесской области в ночь на 13 сентября. В результате атаки пострадали мирные украинцы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер у себя в Telegram.

По его словам, несколько групп ударных дронов ВС РФ направили в сторону Измаильского района области.

"К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар", — заявил Кипер.

По его словам, известно о 6 пострадавших гражданских лицах. Среди них – 3 человека в тяжелом состоянии, а остальные 3 – в состоянии средней тяжести. Они были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

Отметим, что Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности со стороны российских дронов еще в 00:39. Согласно сообщению, беспилотники двигались в направлении города Рени.

Воздушная тревога в Украине

Также Олег Кипер в 03:05 просил жителей Белгород-Днестровского района не покидать укрытий. Отбой воздушной тревоги был объявлен примерно в 5 утра.

Напомним, что 7 сентября сообщалось, что в Румынии жителей села Плауру возле Измаила хотят переселить из-за российских обстрелов. Так, уже больше месяца местные жители сообщают, что российские беспилотники, которые атакуют украинский Измаил, летают над их домами, а некоторые из них падают очень близко.

Также напомним, что журналисты спрогнозировали, чего украинцам ожидать этой осенью и зимой. Судя по последним атакам, российские войска изменили тактику и сосредоточили свои удары на одном регионе. Аналитики считают, что россияне начали масштабную военную операцию в ночь на 3 сентября — тогда по данным Командования Воздушных сил Украины было запущено 25 БПЛА Shahed-131 и Shahed-136.