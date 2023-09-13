Нужно защитить инфраструктуру от дронов Shahed: Украина просит средства РЭБ у Японии

Как рассказал замглавы офиса президента Андрей Сибига, помимо ракетных систем украинской ПВО необходимы генераторы радиопомех.

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Украина намерена обратиться к правительству Японии за помощью в усилении возможностей противовоздушной обороны, особенно против беспилотников. Об этом заявил изданию Nikkei заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибига.

По его словам, Киев намерен попросить Токио поставить системы радиоэлектронного подавления для защиты критической инфраструктуры от дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Помимо систем противоракетной обороны, для борьбы с БПЛА необходимо использовать средства радиоэлектронной борьбы, в том числе генераторы радиопомех, которые украинские власти и просят у Японии.

Андрей Сибига, которому поручено курировать дипломатию, национальную безопасность и отношения с Японией, сопровождал президента Владимира Зеленского в Хиросиме в мае прошлого года на саммите G7. Япония и Украина планируют начать переговоры по двустороннему соглашению по безопасности, что также было предметом обсуждений в прошлую субботу, по случаю неожиданного визита министра иностранных дел Есимасы Хаяси в Киев.

"У нас есть и должны быть очень амбициозные планы по тексту соглашения", — сказал Сибига, добавив, что Киев ожидает реального документа о гарантиях безопасности для Украины. Что касается послевоенного восстановления, то чиновник заявил, что для украинцев очень важно размещение в стране производственных мощностей крупных японских компаний с высокими стандартами и технологиями.

Важно

Япония подняла истребители из-за российских самолетов в Тихом океане, — Reuters

Ранее Фокус сообщал, что минувшей ночью российские оккупанты атаковали Украину десятками иранских дронов Shahed. Больше всего досталось Одессе, где сигналы воздушной тревоги звучали почти пять часов без перерыва. Все это время россияне посылали на Одессу дроны-камикадзе целыми волнами. Кроме одессы была атакована и Сумщина. ВСУ сообщили, что Россия запустила 44 дрона-камикадзе 32 из которых удалось сбить. Таким образом в этом случае эффективность украинского систем ПВО составила 72%.

А еще стало известно, что Украина ударила по Севастополю. ВСУ прорвали ПВО оккупантов и атаковали Черноморский флот России. По предварительным данным, повреждения получили два российских судна — дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". РосСМИ утверждают, что в результате атаки погибли двое работников завода в Севастополе.