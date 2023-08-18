Япония подняла истребители из-за российских самолетов в Тихом океане, — Reuters

Как отмечает издание, между Японией и Восточно-Китайским морем были замечены два российских противолодочных самолета Ил-38.

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Япония объявила о воздушном патрулировании и подняла в воздух истребители после обнаружения двух российских противолодочных самолетов Ил-38, пересекавших Тихий океан между Японией и Восточно-Китайским морем. Россия и Китай проводят совместные военно-морское патрулирование и учения в данном регионе. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает британское информационное агентство Reuters.

Министерство обороны Японии выразило обеспокоенность в связи с действиями России и Китая, особенно учитывая активность на границе японских вод. Как заявили агентству официальные источники, Япония решительно следит за этой ситуацией и предпринимает соответствующие меры в ответ на потенциальные угрозы.

По данным СМИ, совместные учения российских и китайских военных сил вызывают волнение в международной обстановке. В ходе этих маневров патрулирование акватории Тихого океана и учения на Восточно-Китайском море стали частью широкой военной стратегии обеих стран. Российские и китайские корабли совместно проводят тренировки, включая антисубмаринные маневры и защиту от воздушных угроз.

"Отряд кораблей ВМФ России и ВМС НОАК в настоящее время действует в акватории Восточно-Китайского моря, и с начала патрулирования прошел более 6400 морских миль", — говорится в публикации.

Активность российских Военно-воздушных сил (ВВС) в этом регионе была выявлена вскоре после того Силы самообороны Японии выявили движение российских и китайских военных кораблей между южными японскими островами Окинава и Мияко.

Боевые корабли КНР и РФ приблизились к японским островам

18 августа сообщалось, что боевые корабли, включая 6 китайских и 5 российских, приблизились к южным островам Японии. Корабли прошли между островами Окинава и Мияко, двигаясь в сторону Восточно-Китайского моря.

Российские и китайские корабли близ Японии Фото: Скриншот

Это первый случай, когда российско-китайская группа кораблей прошла через эту зону. Министерство обороны Японии подчеркнуло, что не было нарушения территориальных вод, а корабли находились на расстоянии 280 км от ближайшего острова. Эта активность связана с патрулированием Тихого океана.

Заявлено, что Россия и Китай часто проводят совместные военные учения, которые могут интерпретироваться как демонстрация силы против Японии.

В то же время, 18 августа в Японии проходит трехсторонний саммит между США, Южной Кореей и Японией. Ожидается, что на саммите будет достигнуто соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в области обороны, технологий и экономики, несмотря на сложные отношения между некоторыми участниками.