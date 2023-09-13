Ночная атака Shahed в Одесской области: в ВСУ назвали главные цели ВС РФ (фото, видео)

Атака на Одесскую область продолжалась более четырех часов, а пуски барражирующих боеприпасов осуществлялись несколькими группами с трех направлений.

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Из 44 запущенных российских дронов-камикадзе сбито 32, сообщила в эфире 24 канала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Главной целью атаки стали порты Подунавья.

"Враг не жалел барражирующих снарядов, выпуская их несколькими волнами. Атака на Одесскую область продолжалась более четырех часов, в течение которых украинские военные пытались уничтожить все, что летело в сторону Украины", — подчеркнула офицер.

Однако зафиксировано несколько попаданий. Есть повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры, спасатели тушат пожар. Всего из-за российской атаки на Измаильский район по состоянию на 9.30 утра известно, что травмировались семь человек: шесть человек в Рени и один в Измаиле.

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"Двое мужчин из Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу. Четверо других в состоянии средней тяжести, продолжают лечение в Рени. Пострадавшему из Измаила оказали медицинскую помощь в больнице, мужчина уже дома", — рассказывал ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Кроме того, как отметила Гуменюк, в результате вражеской атаки было повреждено много грузовых автомобилей, которые стояли возле портов в ожидании загрузки.

Всего в ночь на 13 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесскую и Сумскую области несколькими группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131 с трех направлений: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курск, как сообщают Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что всего российские войска запустили 44 дрона.

"К отражению атаки привлечены истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — подчеркивается в сообщении.

Под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщает Офис Генерального прокурора.

Атаки на Одесскую область — что известно

Российские агрессоры постоянно осуществляют ночные атаки "шахедов" на Одесскую область, ее порты и припортовую инфраструктуру.

Так, во время сегодняшней массированной атаки дронов-камикадзе было запущено 44 дрона, которые частично были сбиты украинской ПВО. Дроны двигались вдоль границы с Румынией.

Всего за сентябрь россияне пять раз атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed. Как сообщает пресс-служба Воздушных сил, ночью 8 сентября зафиксировали 20 пусков в направлении Одесской области (сбито 16 дронов), 7 сентября запущено 33 дрона (25 сбито), 6 сентября — 25 дронов (15 сбито), 4 сентября — 32 дрона (23 сбито), 3 сентября — 25 дронов (22 сбито).

При этом спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты ищут новые способы преодоления системы ПВО Украины и создают новую базу для запуска дронов по Одесской области.