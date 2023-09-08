Чтобы быстрее долетали: РФ создала новую базу для запусков Shahed по Одессе — Гуменюк

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк считает, что оккупанты ищут новые способы преодоления системы ПВО Украины, но не учатся на старых ошибках.

Related video

Российские войска развернули в Крыму новую базу для запуска дронов-камикадзе Shahed, чтобы эффективнее атаковать Одессу. Об этом пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала ICTV в рамках телемарафона.

По ее словам, россияне ищут новую тактику, чтобы обойти систему противовоздушной обороны Украины и нанести более разрушительные удары. Для этого они решили запускать взрывные беспилотники как можно ближе к своим целям.

"Очевидно, что развернули еще одну станцию или лагерь, где они могут себе позволить функционирование пусковых установок. Очевидно, есть потребность, чтобы следование дронов было немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря", — заявила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что ВС РФ не делают выводы из своих ошибок, ведь когда-то они уже создавали подобные базы в Крыму. Тогда они были быстро уничтожены.

"Для них это была печальная история. А для нас — нормальная", — завершила Наталья Гуменюк.

Россияне за сентябрь уже пять раз атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed. Как пишет пресс-служба Воздушных сил, ночью 8 сентября зафиксировали 20 пусков в направлении Одесской области, украинским военным удалось сбить 16 Shahed-136/131. До этого 7 сентября было запущено 33 дрона (25 сбито), 6 сентября — 25 дронов (15 сбито), 4 сентября — 32 дрона (23 сбито), 3 сентября — 25 дронов (22 сбито).

В результате атаки 3 сентября пострадала гражданская инфраструктура Подунавья Одесской области. После взрыва начался пожар. В Минобороны Украины отчитались, что нацеливались на объекты инфраструктуры в городе Рени, в частности на склады топлива ВСУ.