Осінні обстріли почалися? Чому РФ запускає по Україні ракети другу ніч поспіль

Останні два дні ЗС РФ перевіряли концентрацію засобів української ППО та як вони працюють. Наразі ворожі бойові екіпажі тренуються, і хвилі масованих ударів по енергооб'єктах України, варто очікувати напередодні старту опалювального сезону.

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Російські війська дві ночі поспіль запускають по території України ракети і дрони. У ніч на 18 вересня 24 дрони-камікадзе Shahed летіли з Приморсько-Ахтарська і мису Чауда в Криму. ППО України знищили 18 БПЛА.

Крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 запускалися вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС з Волгоградської області. А вночі 17 вересня російські війська атакували Одеську та Миколаївську області шістьма дронами Shahed і десятьма ракетами типу Х-101/Х-555/Х-55.

Удень 16 вересня було завдано масованого ракетного удару по Харкову, у місті чули близько п'яти вибухів.

Розминка перед масованими атаками. Чому Ту-95 випускають одну ракету

Цілком імовірно, що такі часті пуски ракет і дронів є стартом осінньо-зимової кампанії масованих ударів по Україні. Інтенсивність ракетних ударів армії РФ з використанням ракет різного типу базування за останній місяць збільшилася в півтора раза, сказав Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"До початку опалювального сезону залишилося мало часу, відсоток ударів буде ще більшим. Тактика терору проти цивільних продовжиться і насамперед постраждає енергоінфраструктура", — пояснив він.

Небезпеку для України становлять комбіновані атаки з використанням дронів-камікадзе. БПЛА перед ракетною атакою запускають із різних напрямків одночасно для виявлення систем ППО, додав він.

"Ударами в останні два дні ЗС РФ промацували концентрацію засобів ППО і як вони працюють. Зауважте, Ту-95 часто випускають по одній ракеті, а розраховані на вісім. У такий спосіб ЗС РФ проводять навчання бойових екіпажів, їх натренують для подальших масованих ударів", — розповів Снєгирьов.

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетман у діалозі з Фокусом додав, що підготовку до масованих ракетних ударів ЗС РФ вели ще з минулої зими. Вони обіцяли врахувати помилки і цієї зими перетворити Україну на країну без тепла і світла, нагадав він.

"Енергетики говорять про підготовку до нового сезону, вони будуть перепідключатися між об'єктами. ЗСУ зі свого боку накопичили багато засобів ППО. Для цивільних проблем у плані вимкнення світла на добу, як минулого року, може не бути", — упевнений військовий.

Ракети за різними напрямками: як ЗС РФ можуть обстрілювати Україну

Представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Андрій Юсов вважає, що вильоти ракет не відбуватимуться за одним і тим самим маршрутом.

"Ворог активно працює, у нього залишається науково-технічний потенціал, зокрема цивільні служби, які допомагають у військових злочинах. Відбувається планування зміни та розробка нових маршрутів для ракетних ударів, а також ударів із використанням дронів", — зазначив представник ГУР у розмові з Фокусом.

Україна готується до нових ракетних атак, розгортаючи додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони, говорив Юсов у коментарі NV 12 вересня.

На додаток до захисту неба, відпрацьовуються "певні речі" на ворожій території, зауважив він.

Інтенсивність осінньо-зимових ракетних ударів розраховують з огляду на можливості військового виробництва в РФ, і більшість ракет одразу використовують, говорив Юсов.

Нагадаємо, спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат 18 вересня заявив, що під час нічної атаки по Україні ЗС РФ підняли в повітря безпрецедентну кількість літаків. Перевагу над ЗС РФ можуть забезпечити винищувачі F-16.

Про повторення атак військових РФ по українській енергосистемі попереджали в розвідці Міністерства оборони Великої Британії. Росія може накопичити великі запаси крилатих ракет повітряного базування.