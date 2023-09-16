Пролунало п'ять вибухів: ЗС РФ вдарили "Іскандером" по Харкову, подробиці (фото, відео)

Після удару "Іскандера" в одному з районів Харкова утворилась семиметрова вирва. Від вибуху постраждали працівники промислового підприємства.

Related video

Вдень 16 вересня ЗС РФ завдала масованого ракетного удару по Харкову. Жителі чули близько п'яти вибухів, а міський голова Ігор Тєрєхов припускав, що ворог обстріляв місто ракетами С-300. Пізніше начальник слідчого управління ГУ Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов показав уламки, знайдені на місці вибуху. Уламки — від ракети "Іскандер-К". В деталях надзвичайної події розібрався Фокус.

Повітряна тривога у місті лунала двічі 16 вересня: перша почалась близько 11:00 і тривала майже годину, друга почалась близько 12:00 і тривала 10 хвилин. Під час тривоги жителі міста почули кілька гучних вибухів. Зокрема, відповідні повідомлення з'явились у мережі об 11:17.

Важливо

РФ готується до повторення обстрілів української енергосистеми, — британська розвідка

Голова Харківської ОВА Олега Синєгубов заявив, що ворог запустив п'ять ракет, які цілили по Холодногірському району. Згідно з попередніми даними, то були ракети С-300.

Від удару росіян постраждало п'ять цивільних громадян, запевнив чиновник. На місце вибухів прибули екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Пізніше Сергій Болвінов уточнив, яку саме зброю використали росіяни, щоб обстріляти один з районів обласного центру. З його слів, то була ракета "Іскандер-К". Зробити висновок допомогли уламки, які виявили на місці вибуху: їх видно на оприлюдненій світлині. Вказано, що знайшли "фрагменти корпусу, основу крила та механізм керування".

Обсттріл Харкова 16 вересня 2023 року: уламки російської ракети "Іскандер" Фото: Facebook / Сергій Болвінов

Також поліцейський уточнив наслідки прильоту. На місці вибуху — семиметрова вирва. Навколо пошкоджені будинки: вибито шибки, побито стіни. Постраждалі мирні люди — працівники підприємства: їх доправили до лікарні.

Обстріл Харкова: деталі

Харків, розташований на відстані 30 км від кордону з Росією, регулярно потерпає від обстрілів ЗС РФ. По місту б'ють з установок С-300, також запускають балістичні ракети "Іскандер". Зазначимо, у вересні стало відомо, що Кремль розмістив 46 установок для пуску "Іскандерів" навколо кордону з Україною.

Разом з тим продовжуються спроби ворога пробитись до міста Куп'янськ на Харківщині та Лиман на Донеччині. Напередодні речник Східного командування Ілля Євлаш розповів, що під Куп'янськом поки що умовне затишшя: атаку нема, натомість є масовані артилерійські та авіаудари ЗС РФ. Водночас воєнний оглядач Костянтин Машовець стверджує, що ворог перекинув підрозділи 25 армії під Кремінну і готується намагатись іти вперед у напрямку Білогорівки.

Ситуація на відтинку фронту Куп'янськ-Лиман Фото: DeepState

Нагадуємо, в Офісі президента Зеленського пояснили, що має на увазі президент Росії Володимир Путін, коли говорить про мир. Зокрема, мається на увазі повна капітуляція України та підготовка до майбутнього знищення українців. Тим часом Державний секретар США Ентоні Блінкен розповів, що Україна готується до отримання нових систем озброєнь: пояснення пролунала у відповідь на питання про постачання ракет ATACMS.