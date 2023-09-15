Артилерія замість "м'ясних" штурмів: речник ЗСУ розповів про фронт під Куп'янськом (відео)

ЗСУ вдалось знищити 11 одиниць військової техніки ЗС РФ на Куп'янському напрямку. Ворог продовжує "поливати" снарядами позиції Сил оборони, але все ж починає їх економити.

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Речник Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив про зміни в тактиці ЗС РФ на Куп'янському відтинку фронту на сході. Ситуація відрізняється від тієї, яка склалась на південь від Бахмуту, де Сили оборони звільнили село Андріївку. На лінії Куп'янськ-Лиман ворог намагається наступати. Про деталі Євлаш розповів у прямому ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Зі слів речника Східного командування, поки що припинились так звані "м'ясні" штурми — тактику, яку використовували росіяни, щоб спробувати атакувати позиції ЗСУ. Крім того, немає "вогневих валів".

Євлаш зазначив, що на Куп'янсько-Лиманському відтинку фронту відбувається своєрідне "затишшя". При чому затишшя зовсім не через те, що припинила працювати російська артилерія та авіація. Лише протягом минулої доби ворог завдав 514 артилерійських ударів та 11 — авіаційних. Ціль обстрілів — відшукати слабке місце в українській обороні.

"Ворог продовжує застосовувати артилерію замість м'ясних штурмів та вже немає таких масових вогневих валів. Противник економить боєприпаси та використовує лише за потреби", — пояснив пресофіцер.

Тим часом Сили оборони продовжують нищити живу силу і техніку ЗС РФ. Євлаш перелічив втрати ворога:

жива сила — 48 од.;

установка залпового вогню "Ураган" — 1 шт.;

РСЗВ "Град" — 2 шт.;

танк Т-72 — 1 шт.;

гармата МТЛБ — 1 шт.;

гармата "Мста-С" — 1 шт.;

гармат "Мста-Б" — 2 шт.;

БПЛА "Ланцет" — 2 шт.;

вантажівка для підвезення боєприпасів — 1 шт.

Контрнаступ ЗСУ: деталі боїв на сході

Зазначимо, у ранковому звіті Генштабу ЗСУ відзначають, що на прилеглих до лінії боїв частинах Харківської та Луганської областей ворог продовжив обстріли. Зокрема, постраждало шість населених пунктів: Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка на Харківщині та Надія, Новоєгорівка на Луганщині. Немає інших згадок про те, чи є якась активність ворога на даному напрямку.

Між тим військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив, що під Куп'янськом дійсно відносна пауза. Натомість розповів дещо нове про Сватівсько-Лиманський напрям. З його слів, ворог розгорнув підрозділи 25 армії й обирає, куди саме їх кинути у бій. Нові підрозділи з'явились у Кремінній та Житлівці, пише оглядач. Припускає, що вони атакуватимуть у напрямку Серебрянського лісництва.

Тим часом на онлайн-карті бойових дій DeepState позначено три напрямки, які цікавлять ворога на 100-кілометровому відтинку: ЗС РФ намагаються атакувати Куп'янськ, від Сватового у напрямку Новоєгорівки, від Кремінної у напрямку Білогорівки.

Ситуація на лінії фронту Куп'янськ-Лиман станом на 15 вересня 2023 року Фото: DeepState

Нагадуємо, у Офісі Зеленського розповіли про стан українського війська та українського контрнаступу. Зокрема, впевнені, що у ЗСУ є зброя, здатна знищити домінування ЗС РФ у Чорному морі. Крім того, Сили оборони майстерно використовують обмежені ресурси під час контрнаступальних дій: це шокувало західних партнерів.