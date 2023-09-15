Артиллерия вместо "мясных" штурмов: спикер ВСУ рассказал о фронте под Купянском (видео)

ВСУ удалось уничтожить 11 единиц военной техники ВС РФ на Купянском направлении. Враг продолжает "поливать" снарядами позиции Сил обороны, но все же начинает их экономить.

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Представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил об изменениях в тактике ВС РФ на Купянском отрезке фронта на востоке. Ситуация отличается от той, которая сложилась к югу от Бахмута, где Силы обороны освободили село Андреевка. На линии Купянск-Лиман враг пытается наступать. О деталях Евлаш рассказал в прямом эфире Всеукраинского телемарафона.

По словам представителя Восточного командования, пока прекратились так называемые "мясные" штурмы — тактика, которую использовали россияне, чтобы попытаться атаковать позиции ВСУ. Кроме того, нет "огневых валов".

Евлаш отметил, что на Купянско-Лиманском отрезке фронта происходит своеобразное "затишье". Причем затишье вовсе не из-за того, что прекратила работать российская артиллерия и авиация. Только за прошедшие сутки враг нанес 514 артиллерийских ударов и 11 — авиационных. Цель обстрелов — отыскать слабое место в украинской обороне.

"Враг продолжает применять артиллерию вместо мясных штурмов и уже нет таких массовых огневых валов. Противник экономит боеприпасы и использует только при необходимости", — пояснил пресс-офицер.

Тем временем Силы обороны продолжают уничтожать живую силу и технику ВС РФ. Евлаш перечислил потери врага:

живая сила — 48 ед;

установка залпового огня "Ураган" — 1 шт;

РСЗО "Град" — 2 шт;

танк Т-72 — 1 шт;

пушка МТЛБ — 1 шт;

пушка "Мста-С" — 1 шт;

пушек "Мста-Б" — 2 шт;

БПЛА "Ланцет" — 2 шт;

грузовик для подвоза боеприпасов — 1 шт.

Контрнаступление ВСУ: детали боев на востоке

Отметим, в утреннем отчете Генштаба ВСУ отмечают, что на прилегающих к линии боев частях Харьковской и Луганской областей враг продолжил обстрелы. В частности, пострадало шесть населенных пунктов: Стрелечья, Плетеневка, Степная Новоселовка, Котляровка на Харьковщине и Надежда, Новоегоровка на Луганщине. Нет других упоминаний о том, есть ли какая-то активность врага на данном направлении.

Между тем военный обозреватель Константин Машовец отметил, что под Купянском действительно относительная пауза. Зато рассказал кое-что новое о Сватовско-Лиманском направлении. По его словам, враг развернул подразделения 25 армии и выбирает, куда именно их бросить в бой. Новые подразделения появились в Кременной и Житловке, пишет обозреватель. Предполагает, что они будут атаковать в направлении Серебрянского лесничества.

Между тем на онлайн-карте боевых действий DeepState обозначены три направления, которые интересуют врага на 100-километровом отрезке: ВС РФ пытаются атаковать Купянск, от Сватово в направлении Новоегоровки, от Кременной в направлении Белогоровки.

Ситуация на линии фронта Купянск-Лиман по состоянию на 15 сентября 2023 года Фото: DeepState

Напоминаем, в Офисе Зеленского рассказали о состоянии украинского войска и украинского контрнаступления. В частности, уверены, что у ВСУ есть оружие, способное уничтожить доминирование ВС РФ в Черном море. Кроме того, Силы обороны мастерски используют ограниченные ресурсы во время контрнаступательных действий: это шокировало западных партнеров.