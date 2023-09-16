"Це не про мир": у Зеленського розповіли, де можуть відбутися переговори з Путіним (відео)

В Офісі президента переконані, що очільник Кремля під переговорами має на увазі капітуляцію України, паузу для озброєння ЗС РФ та продовження наступу.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російський президент Володимир Путін, говорячи про переговори, пропонує не мир, а узаконити його право вбивати українців. Про це він повідомив в ефірі телеканалу Freedom.

"Він вам не пропонує не мир, не правила, нічого. Він вам пропонує узаконити його право вас вбивати", — сказав Михайло Подоляк.

З його слів, Путін пропонує повернутися в традиційну гру для РФ, у якій "просить" дати відпочинок, сісти за фіктивні переговори, під час яких буде принижувати інших, у той час інтенсивність вогню знизиться, а російська армія зможе донакопичити ресурси, провести ротацію, зібрати мобілізованих та продовжити "різати" мирних українців.

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"Не треба називати це переговорами", — заявив Подоляк.

Він запитав, про який мир можна вести переговори з Путіним, коли він зайшов на чужу територію та вбив людей. Михайло Подоляк наголосив, що це точно не про мир, російський президент пропонує капітуляцію. Зокрема, у Кремлі хочуть, аби Україна визнала, що РФ "правильно" вбивала українців, що "мала право вирізати" мирних жителів.

Натомість Подоляк переконаний, що переговори з Володимиром Путіним можна проводити лише в Гаазі, тоді як світовій спільності, яка думає про майбутнє, важливо зрозуміти, що не можна розмовляти з убивцею, який демонстративно знищує людей.

Також Михайло Подоляк у соцмережі Х (Twitter) заявив, що не варто реагувати на брехливі розмови російських офіційних осіб щодо переговорів.

"Не живіть ілюзіями, що нинішня Росія здатна хоч якось домовитися. Не дайте себе в черговий раз обдурити", — сказав він.

Він повідомив, що Путін може говорити про переговори в одному з трьох сценаріїв:

капітуляція України;

пауза для озброєння ЗС РФ та продовження вбивати українців;

уникнення програшу та трансформаційної революції.

"Це все дуже примітивно, передбачувано і банально, коли ми говоримо про плани Росії. Тож ще раз – живіть без ілюзій, не слухайте Росію, не звертайте уваги на геноцидні бажання колективу "Путіна", — додав Подоляк.

Нагадаємо, 14 вересня глава Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив, що не потрібно нав'язувати мирні ініціативи Україні без згоди Києва, адже це може мати неприємні наслідки для Заходу. З його слів, "справжнім ворогом" є амбіції Росії на схід.

13 вересня директор програми "Північна Америка" у Раді зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв Фокусу розповів, що переговори між Україною та Російською Федерацією розпочнуться тоді, коли це буде необхідно. Він переконаний, що таку ж позицію мають західні партнери.