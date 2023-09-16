"Это не о мире": у Зеленского рассказали, где могут состояться переговоры с Путиным (видео)

В Офисе президента убеждены, что глава Кремля под переговорами имеет в виду капитуляцию Украины, паузу для вооружения ВС РФ и продолжение наступления.

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Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский президент Владимир Путин, говоря о переговорах, предлагает не мир, а узаконить его право убивать украинцев. Об этом он сообщил в эфире телеканала Freedom.

"Он вам не предлагает не мир, не правила, ничего. Он вам предлагает узаконить его право вас убивать", — сказал Михаил Подоляк.

По его словам, Путин предлагает вернуться в традиционную игру для РФ, в которой "просит" дать отдых, сесть за фиктивные переговоры, во время которых будет унижать других, в то время интенсивность огня снизится, а российская армия сможет донакопить ресурсы, провести ротацию, собрать мобилизованных и продолжить "резать" мирных украинцев.

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"Не надо называть это переговорами", — заявил Подоляк.

Он спросил, о каком мире можно вести переговоры с Путиным, когда он зашел на чужую территорию и убил людей. Михаил Подоляк отметил, что это точно не о мире, российский президент предлагает капитуляцию. В частности, в Кремле хотят, чтобы Украина признала, что РФ "правильно" убивала украинцев, что "имела право вырезать" мирных жителей.

Зато Подоляк убежден, что переговоры с Владимиром Путиным можно проводить только в Гааге, тогда как мировому сообществу, которое думает о будущем, важно понять, что нельзя разговаривать с убийцей, который демонстративно уничтожает людей.

Также Михаил Подоляк в соцсети Х (Twitter) заявил, что не стоит реагировать на лживые разговоры российских официальных лиц о переговорах.

"Не живите иллюзиями, что нынешняя Россия способна хоть как-то договориться. Не дайте себя в очередной раз обмануть", — сказал он.

Он сообщил, что Путин может говорить о переговорах в одном из трех сценариев:

капитуляция Украины;

пауза для вооружения ВС РФ и продолжения убивать украинцев;

избежание проигрыша и трансформационной революции.

"Это все очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах России. Поэтому еще раз — живите без иллюзий, не слушайте Россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллектива "Путина", — добавил Подоляк.

Напомним, 14 сентября глава Министерства иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявил, что не нужно навязывать мирные инициативы Украине без согласия Киева, ведь это может иметь неприятные последствия для Запада. По его словам, "настоящим врагом" являются амбиции России на восток.

13 сентября директор программы "Северная Америка" в Совете внешней политики "Украинская призма" Александр Краев Фокусу рассказал, что переговоры между Украиной и Российской Федерацией начнутся тогда, когда это будет необходимо. Он убежден, что такую же позицию имеют западные партнеры.