"Не хотим отложить войну": в Чехии предостерегли от навязывания Украине переговоров с РФ

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, Запад хочет положить конец способности России расширяться на восток силой. Украина будет принимать самостоятельно решение о переговорах с РФ.

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Глава Министерства иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский заявил, что любая мирная инициатива, навязанная Украине без согласия Киева, будет иметь неприятные последствия для Запада, сообщает Bloomberg.

Глава МИД Чехии призвал союзников Украины сохранять решимость, даже если Киеву не удастся добиться быстрого прорыва. "Настоящим врагом" являются амбиции России на восток, сказал он.

"Если Украину заставят принять решение, которое она не примет, Запад потеряет ее — и у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной", — сказал Липавский.

"Мы не хотим просто отложить войну. Мы хотим положить конец способности России расширяться на восток силой", — подчеркнул дипломат.

Поддержка Украины

Липавский настаивал на том, что поддержка среди союзников по НАТО и Европейскому Союзу была сильнее, чем когда-либо. Чехия была одним из самых стойких сторонников Киева, снабжая его военной техникой, такой как танки и боеприпасы, а также приютив более 500 000 украинцев.

Чешский дипломат заявил, что формуле Зеленского "удалось пережить" начальный этап: Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и Южная Африка теперь готовы принять участие в дебатах, исключая Россию.

"Я не говорю, что они склоняются к нашей позиции, но мы, по крайней мере, ведем диалог", — сказал он.

Ян Липавский отметил, что некоторые страны, которые колебались на ранних этапах, теперь приближаются к позиции Запада. Многие из "прагматических соображений" не хотят присоединяться к все более изолированной России. Другие испытывают недовольство агрессией Москвы в Черном море и разрывают соглашение, гарантировавшее поставки зерна, сказал он.

Напомним, что 10 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин уже проиграл, пытаясь "стереть" Украину.

Также Фокус писал, что Блинкен во время визита в Киев дал положительную оценку контрнаступлению ВСУ.