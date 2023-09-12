Путин назвал условия для мирных переговоров и потребовал отменить указ Зеленского

В октябре 2022 года президент Украины подписал указ, согласно которому любые переговоры с действующим руководителем РФ будут невозможны.

Related video

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Украина должна отменить указ президента Владимира Зеленского о запрете любых переговоров с РФ, прежде чем станут возможны какие-либо переговоры, передает CNN.

"Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть отменят указ Зеленского о запрете переговоров", — говорится в публикации.

Они публично заявили, что не будут вести переговоры. Пусть теперь публично скажут, что хотят, отметил российский президент.

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому любые переговоры с Путиным будут невозможны.

Этому предшествовало заявление Кремля о том, что четыре оккупированных региона Украины якобы стали частью РФ.

"Когда вы хотите найти компромисс или диалог с кем-то, вы не можете договариваться с лжецом", — сказал Зеленский в своем недавнем интервью CNN.

Он высказался и о смерти Евгения Пригожина, предводителя российских наемников, чей самолет разбился спустя два месяца после военного мятежа. По его словам, этот случай показателен и говорит о том, что бывает с теми, кто заключает сделки с Путиным.

Президент Украины сказал, что Путин осознал, что большая часть населения РФ поддерживает Пригожина и поэтому он его убил, несмотря на обещания: передислокация в Беларусь, новые проекты в Африке и т.д.

Напомним, что 10 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин уже проиграл, пытаясь "стереть" Украину.

Также сообщалось, что 12 сентября Путин превзошел ложь Минобороны РФ о военных потерях Украины.