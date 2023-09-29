Молдова будет закупать недостающую электроэнергию у Украины, — СМИ

По словам директора компании Energocom Виктора Бынзаря, 85% электроэнергии будут закуплены у Молдавской ГРЭС, а остальное прийдется покупать у соседей.

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В октябре Молдова планирует приобрести 85% своей электроэнергии у МолдГРЭС, а недостающую часть будут закупать у Румынии и Украины. Об этом заявил директор молдавской государственной компании-поставщика электроэнергии Energocom Виктор Бынзарь, сообщает 29 сентября издание Newsmaker.

Так, Energocom достиг соглашения с Молдавской ГРЭС о продлении контракта еще на один месяц и закупке около 305 тысяч МВт·ч электроэнергии в октябре по цене $66 за МВт·ч.

"Этот объем составляет 85% от общего потребления на правом берегу Днестра. Остальную часть электроэнергии мы планируем закупать у производителей из Румынии и Украины, а также через румынскую энергетическую биржу OPCOM, дополняя ее объемами, произведенными на возобновляемых источниках и на теплоэлектростанциях", — отметили в компании Energocom.

Кроме того, в Energocom подчеркнули, что они намерены продолжать вести переговоры с МГРЭС относительно поставок электроэнергии для потребителей на правом берегу Днестра и на более длительный период.

Стоит отметить, что в марте 2023 года сообщалось, что Молдавская государственная компания Energocom в тестовом режиме продала 1 МВт·ч электроэнергии Украине.

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Напомним, что 21 сентября 2023 года российские оккупанты впервые за полгода ударили по украинским энергообъектам. Как сообщали в "Укрэнерго", повреждения были зафиксированы в западном и центральном регионах. Из-за атаки без света остались украинцы в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях.

26 сентября глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что компания не планирует внедрять графики отключения света.