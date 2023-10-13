Когда в квартирах потеплеет: в "Нафтогазе" озвучили сроки старта отопительного сезона

Как объяснил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, старт отопительного сезона во многом зависит от региональных особенностей.

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Старт отопительного сезона 2023/2024 в Украине намечен на конец октября — начало ноября. Но решение о подачи тепла в жилье украинцев остается за местными властями, которые должны учитывать среднесуточную температуру воздуха. Об этом заявил в интервью изданию "Интерфакс-Украина" 12 октября глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

"Преимущественно в последние годы начало отопительного сезона сдвигается ближе к концу октября – началу ноября, но существуют и региональные особенности. Поэтому мы, как всегда, готовы к тому, что какие-то города начнут отопительный сезон во второй половине октября – начале ноября", – объяснил он.

Важно

Дорогое тепло: как изменятся тарифы на отопление и горячую воду в новом осенне-зимнем сезоне

В "Нафтогазе" прогнозируют, что полноценный отбор газа из хранилищ не начнется раньше 1 ноября. Компания к этой дате планирует накопить на осенне-зимний период 16,5 миллиарда кубометров.

Алексей Чернышов также уточнил, что по прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет достаточно мягкой, но более морозной, в отличие от прошлого года.

"Но мы готовимся к любым температурным показателям. Хотя прогнозы метеорологов нас радуют", – подчеркнул глава "Нафтогаза".

Отопительный сезон: как к зиме подготовились города

Во Львове, например, к осенне-зимнему периоду уже готова вся инфраструктура. Как заявили в горсовете, жилые дома уже подписывают акты готовности, производится заполнение их систем теплоносителем. Подавать тепло прямо сейчас город готов бюджетным учреждениям, а вот в квартирах львовян потеплеет чуть позже.

В прифронтовом Харькове, который почти ежедневно обстреливают российские войска, тоже готовы к будущей зиме. Отопительный сезон в городе, как заявил мэр Игорь Терехов, начнется сразу, "как только этого потребуют погодные условия".

"Я уверен, что мы выдержим все нагрузки, ведь мы серьезно готовились. У нас есть план А, план Б для того, чтобы провести отопительный сезон", — добавил Терехов.

Тем временем в Киеве отопительный сезон начался еще 9 октября. По словам городского главы Виталия Кличко, тепло подают учреждениям социальной инфраструктуры, если есть заявка от их руководителей. В квартирах же киевлян тепло появится, когда на улице достаточно похолодает.

Напомним, ООН обещает выделить Украине более 120 миллионов долларов для прохождения зимнего периода. Финансовую помощь от международной организации раздадут почти 900 тысяч человек, которые пострадали из-за войны. Также Фокус объяснял, от чего еще зависят тарифы на отопление в Украине.