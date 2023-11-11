В Киев — за несколько минут: аналитики объяснили, почему взрывы прогремели до объявления тревоги

На фактическое время полета ракеты к цели могут влиять траектория и дальность пуска, которая не всегда является максимальной. Например, баллистический "Искандер" может долететь до Киева от 4 минут, а С-400 — от 2,5 минут.

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Утром 11 ноября Вооруженные силы Российской Федерации запустили баллистическую ракету, враг пытался атаковать Киев. Украинская противовоздушная оборона сбила вражескую воздушную цель, однако киевляне звуки взрывов слышали еще до начала воздушной тревоги. Аналитики Defense Express рассказали о российской баллистике и угрозах, которые она может нести.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук сообщил, что враг мог запустить по Киеву баллистическую ракету "Искандер-М" или зенитную управляемую С-400.

В Defense Express со ссылкой на российские данные отметили, что скорость баллистической ракеты 9М723 к ОТРК "Искандер" — 2100 м/с "после начального этапа траектории". В результате, если этот показатель умножить на 3600 секунд, а затем разделить на максимальную дальность стрельбы — 500 километров, то можно получить данные, указывающие на время, необходимое баллистической ракете типа "Искандер" для полета к цели. Таким образом баллистике для полета в Киев понадобится от 4 минут.

СМИ со ссылкой на открытые источники сообщили, что скорость полета ракеты 48Н6ДМ к С-400 составляет 2500 м/с при дальности пуска от 230 километров по наземным целям. В результате ракете для полета на максимальную дальность требуются от 2,5 минут.

Аналитики отметили, что на фактическое время полета ракеты к цели могут влиять траектория и дальность пуска, которая не всегда является максимальной.

"Приведенные выше показатели от 2,5 минут или от 4 минут как раз и могут объяснять, почему получилось, что сначала "взрывы и работа ПВО, а потом раздается тревога". Промежуток времени 2,5-4 минуты может быть недостаточным для своевременной передачи сигнала по всем инстанциям", — рассказали в издании.

ВС РФ запустили баллистическую ракету по Киеву: что известно

Около 8:00 11 ноября в Киеве слышали звуки взрывов, которые раздавались до объявления воздушной тревоги. Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Киеву баллистику. По словам мэра Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны работали вблизи Киева на левом берегу.

Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что ПВО уничтожила баллистическую ракету на подлете к столице. По его словам, разрушений и пострадавших не зафиксировано. В Воздушных силах заявили, что позже будет понятно, какого типа была ракета — баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400. Известно, что вражескую цель уничтожили с помощью ЗРК Patriot.

Напомним, ночью 11 ноября оккупанты атаковали Украину с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет различных типов. Взрывы раздавались в нескольких областях, а именно — Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Одесской областях.