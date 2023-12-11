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Будівлі зруйновано: ЗМІ опублікували наслідки ракетного обстрілу Києва (фото)

Наслідки ракетного обстрілу 11 грудня
Фото: Sky News | Наслідки ракетного обстрілу 11 грудня

За даними Повітряних сил, столицю обстріляли вісьмома балістичними ракетами, імовірно — з Брянської області. Але ЗРК командування "Центр" збили всі.

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11 грудня журналісти опублікували знімки зруйнованих будівель у Києві після нічного обстрілу балістичними ракетами. Кадри пошкоджень розмістило британське видання Sky News.

За даними Повітряних сил, вночі Україну атакували 18 БПЛА Shahed. Обстріл вівся з окупованого Криму, але всі дрони були знищені в Миколаївській області.

Наслідки ракетного обстрілу Fullscreen
Наслідки ракетного обстрілу

Столицю обстріляли вісьмома балістичними ракетами з північного напрямку, імовірно — з Брянської області. ЗРК командування "Центр" збили все.

Ракетний обстріл 11 грудня Fullscreen
Ракетний обстріл 11 грудня
Ракетний обстріл 11 грудня Fullscreen
Ракетний обстріл 11 грудня
Фото: Sky News
Ракетний обстріл 11 грудня Fullscreen
Ракетний обстріл 11 грудня
Ракетний обстріл 11 грудня
Ракетний обстріл 11 грудня
Ракетний обстріл 11 грудня

Нагадаємо, що російські війська кинули на штурм 79 ОДШБр одночасно 19 одиниць бронетехніки. ЗСУ показали бій, під час якого десантники знищили майже 79% ворожої техніки.

Також Фокус розбирався в тому, наскільки реально оточення Авдіївки. Окупаційне угруповання військ збільшило концентрацію сил під містом завдяки найбільш боєздатній групі "Південь". У її складі перебуває майже 160 тисяч солдатів. Головне досягнення ЗС РФ — вихід до очисних споруд, проте в майбутньому становище може змінитися.