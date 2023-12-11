Здания разрушены: СМИ опубликовали последствия ракетного обстрела Киева (фото)

По данным Воздушных сил, столицу обстреляли восемью баллистическими ракетами, предположительно — из Брянской области. Но ЗРК командования "Центр" сбили все.

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11 декабря журналисты опубликовали снимки разрушенных зданий в Киеве после ночного обстрела баллистическими ракетами. Кадры повреждений разместило британское издание Sky News.

По данным Воздушных сил, ночью Украину атаковали 18 БПЛА Shahed. Обстрел велся из оккупированного Крыма, но все дроны были уничтожены в Николаевской области.

Столицу же обстреляли восемью баллистическими ракетами с северного направления, предположительно — из Брянской области. ЗРК командования "Центр" сбили все ракеты.

Ракетный обстрел 11 декабря Ракетный обстрел 11 декабря Фото: Sky News Ракетный обстрел 11 декабря

Напомним, что российские войска бросили на штурм 79 ОДШБр одновременно 19 единиц бронетехники. ВСУ показали бой, во время которого десантники уничтожили почти 79% вражеской техники.

Также Фокус разбирался в том, насколько реально окружение Авдеевки. Оккупационная группировка войск увеличила концентрацию сил под городом за счет самой боеспособной группы "Юг". В ее составе находится почти 160 тысяч солдат. Главное достижение ВС РФ — выход к очистным сооружениям, однако в будущем положение может измениться.