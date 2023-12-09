"Чекає мінусових температур": РФ накопичила 870 ракет різних типів, — експерт (відео)

За словами військового оглядача Владислава Селезньов, що росіяни будуть намагатися масованими ракетними ударами завдати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

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Російська Федерація зберігає 870 ракет, які представляють загрозу для української енергетичної системи. Терор з боку Росії триватиме й надалі. Противник вичікує, найімовірніше, низьких температур. Таку думку висловив 9 грудня військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "FREEДОМ".

"Ресурсів у противника чимало. 870 ракет — це менше, ніж у нього було рівно рік тому. Однак навіть така кількість може створити чимало проблем критичного рівня для української енергетичної інфраструктури", — зазначив експерт.

На думку військового оглядача, що противник вичікує, найімовірніше, стабільних низьких температур, щоб масованими ударами завдати максимальної шкоди нашій енергетичній інфраструктурі. Адже в таких умовах кратно зростає навантаження на енергетичні об’єкти, що може призвести до дисбалансу в системі.

Селезньов зазначив, що мета російських окупантів — не тільки ракетний терор критичної інфраструктури. Він вважає, що Збройні сили Російської Федерації

Акцентуватимуть свої ракетні удари й по об’єктах українського оборонно-промислового комплексу та транспортних хабах. Ціллю всіх цих ракетних та авіаційних атак є не тільки терор, а й спроба максимально послабити бойовий потенціал Збройних сил України.

"Тому всі наші стратегічні об’єкти, зокрема об’єкти українського оборонно-промислового комплексу, ключові транспортні хаби, маршрути, я впевнений, перебувають під надійним захистом українських операторів систем протиповітряної оборони", — сказав експерт.

Селезньов припустив, що ЗС РФ будуть комбінувати ракетні атаки з ударами дронами. "Їм важливо максимально навантажити нашу систему ППО і ПРО, щоб хоча б частина їхніх ракет або дронів досягли своєї мети… Відповідно, всі ми маємо бути в абсолютній готовності", — зазначив полковник запасу.

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Нагадаємо, 8 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл України. Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ворог використовував ракети, які зумів назбирати в арсеналі.