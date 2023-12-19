Тревога продолжалась несколько часов: РФ устроила новую воздушную атаку БПЛА (карта)

Вражеские дроны были замечены в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях.

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Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Впервые об угрозе Воздушные силы предупредили в 23:39 18 декабря.

"Внимание! Движение группы враждебных БпЛА типа "Shahed" из Херсона в северо-западном направлении (Николаевская/Днепропетровская области)", — сказано в сообщении.

Позже в ВСУ заявили, что дроны заметили на границе Херсонской и Днепропетровской областей. Они двигались в направлении Кривого Рога. Вторая группа была зафиксирована в районе Бериславского района Херсонщины. БПЛА двигались в направлении Николаевской области.

Карта воздушной тревоги

Затем стало известно, что обе группы направились в сторону Кировоградской области.

"Движение БпЛА "Shahed" через Кировоградскую область — в направлении Черкасской области", — заявили Воздушные силы в 00:54. Позже появилось сообщение о том, что дроны направились в Винницкую область, а после — в Хмельницкую область.

Карта воздушной тревоги

"Староконстантинов – оставайтесь в укрытиях!" — заявили в ВСУ в 03:07 ночи.

Отбой воздушной тревоги был объявлен в 03:56 ночи. Таким образом воздушная треовога продолжалась более 4 часов.

Напомним, что в СМИ показали боевой катер, который защищает Киев от атак ВС РФ. Российские военные могут прокладывать маршруты ракет и дронов через реки, чтобы усложнить работу украинских радаров. В Днепре регулярно дежурят бойцы на боевом катере.

Также в Минэнерго рассказали, когда возможны массовые отключения света. По словам министра энергетики Германа Галущенко, блэкауты возможны, если вновь произойдет ураган, который недавно бушевал в Одесской области. Если будут сильные морозы — энергосистема выдержит.