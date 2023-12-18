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"Немного безопаснее": в СМИ показали боевой катер, который защищает Киев от атак ВС РФ (видео)

Боевой катер, Киев, столица, катер
Боевой катер защищает Киев от ударов ВС РФ

Российские военные могут прокладывать маршруты ракет и дронов через реки, чтобы усложнить работу украинских радаров. В Днепре регулярно дежурят бойцы на боевом катере, рассказали в СМИ.

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Украинский боевой катер защищает Киев от ракетных атак и ударов БПЛА Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщило издание DW.

С начала зимы Россия усилила обстрелы Киева и других городов Украины. Катер Военно-морских сил ВСУ каждую ночь защищает столицу от российских атак, тогда как днем экипаж проводит боевые учения. По информации военных, противник часто прокладывает маршруты ракет и беспилотных летательных аппаратов по рекам, чтобы усложнить работу украинских радаров. В результате по Днепру регулярно дежурят бойцы.

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"Маршруты (ракет, дронов, — ред.) разные, но они изучаются, принимаются соответствующие решения и цели поражаются. Это немного безопаснее, потому что когда воздушная цель поражается, скорее всего, что она упадет в акваторию реки Днепр и не пострадает гражданская инфраструктура и население", — сказал офицер ВМС Украины Ярослав Шевченко.

Напомним, 18 декабря представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что Российская Федерация может накапливать крылатые и баллистические ракеты для новых масштабных атак по Украине. По его словам, ракетные удары в плане количества применяемых боеприпасов уменьшились по сравнению с летом. В частности, в летний период враг применял "Кинжалы", крылатые и баллистические ракеты, дроны, сейчас же оккупанты используют ракеты воздушного базирования — Х-101 и Х-555, также "Искандеры" и С-400.

16 декабря Юрий Игнат объяснил, что воздушная тревога начала длиться дольше из-за того, что ВС РФ ночью запускают дроны-камикадзе типа Shahed, которые могут кружить вокруг, а не сразу атаковать. Эти БПЛА имеют большой запас хода и двигатель внутреннего сгорания. Кроме этого, его маршрут оккупанты записывают в память аппарата перед полетом.