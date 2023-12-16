Почему тревоги во время обстрелов ВС РФ стали длиннее: объяснение Воздушных сил

По словам спикера Юрия Игната, ранее оккупанты запускали дроны-камикадзе по прямой — сразу на цель. Сейчас тактика изменилась и они могут кружить вокруг, что увеличивает время тревоги.

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Российские оккупанты почти каждую ночь запускают дроны-камикадзе Shahed по Украине. В последнее время тревога стала длиться дольше. Причины этого объяснил представитель командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, оккупанты начинают запускать Shahed с вечера и они могут кружить вокруг, а не сразу атаковать цель. Они имеют большой запас хода и двигатель внутреннего сгорания. Маршрут движения враг записывает в память перед полетом.

Тревога в Украине стала длиннее и длится от первых сообщений о дронах и до перехвата последнего Shahed.

"Я бы не сказал, что так уж и отличается (время атаки). Shahed всегда летали долго. Раньше их пускали из Херсонской области, первые пуски, когда Силы обороны еще не выгнали врага на левый берег Днепра. После этого они перешли в Крым. Продолжительность полета становится больше, скорость "Шахеда" средняя 150 км/ч и поэтому так происходит", — пояснил Юрий Игнат.

К тому же оккупанты запускали дроны больше по прямой, а сейчас ВС РФ имеют и другие цели, в частности найти слабые места, выявить места перехвата дронов и запустить следующие группы дронов, а также нагрузить украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, 16 декабря оккупанты запустили 31 беспилотник по Украине, из которых 30 удалось сбить.

15 декабря украинский военный сбил обновленный Shahed из пулемета в составе мобильной огневой группы.