Направили в разные регионы: десятки Shahed атаковали Украину, взрывы слышали в нескольких областях

Воздушные силы привлекли истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы для отражения воздушных атак врага. ПВО удалось уничтожить 30 БПЛА.

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Ночью 16 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в Telegram.

"В ночь на 16 декабря 2023 года противник атаковал ударными беспилотниками типа Shahed с трех направлений — Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск — РФ", — говорится в сообщении.

В ВС отметили, что враг применил 31 ударный дрон, направив их в разные регионы. Для отражения воздушной атаки были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы ВС ты Сил обороны. В результате удалось уничтожить 30 БПЛА в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Обстрелы в Киевской области

Начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко сообщил, что ночью в области тревога продолжалась почти пять часов, работала противовоздушная оборона.

"Попаданий и повреждений критической и гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших нет. Информацию о ночной атаке тщательно проверяем и анализируем. Все оперативные службы работают", — сказал Руслан Кравченко.

Кроме этого, он призвал жителей области не пренебрегать опасностью и оставаться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Обстрелы в Днепропетровской области

Вечером 15 декабря в Днепропетровской области работала ПВО. По словам председателя Днепровской ОГА Сергея Лысака, два БПЛА типа Shahed были уничтожены над Синельниковским районом.

"Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Спасатели огонь оперативно укротили. Никто не пострадал", — сказал он.

Лысак добавил, что в других районах области ночь прошла спокойно.

Обстрелы в Херсонской области

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин рассказал, что в пятницу 15 декабря ВС РФ совершили 83 обстрела, выпустив 483 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, в том числе три Shahed. По Херсону было выпущено 36 снарядов. В результате чего враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание и медицинское учреждение в Херсонском районе, четыре человека получили ранения.

Кроме этого, ночью из-за "прилетов" по Херсону пострадали мирные жители — 55-летний мужчина получил ранение конечностей, а 51-летний — осколочную травму головы.

"Также было попадание вблизи инфраструктурного объекта. Есть повреждения помещений. В Степановке обломки упали вблизи медучреждения. Ранения получил врач, который был на рабочем месте", — сообщил он.

По словам Прокудина, враг атаковал БПЛА типа Shahed Дарьевку, обошлось без жертв.

Обстрелы в Запорожской области

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что было зафиксировано 107 ударов ВС РФ по 19 городам и селам в области. В частности, 19 дронов атаковали Железнодорожное, Малую Токмачку, Малиновку, Работино, Новожаровку, Щербаки и Новоданиловку. Также 88 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Левадного, Чаривного, Луговского, Белогорья, Преображенки, Степного, Плавней, Каменского и других населенных пунктах. В результате поврежден жилой дом, никто из людей не пострадал.

Обстрелы в Николаевской области

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что в ночь на 16 декабря противовоздушная оборона уничтожила два БПЛА типа Shahed-131/136 в области.

Обстрелы в Хмельницкой области

Исполняющий обязанности председателя Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что ночью во время воздушной тревоги в области силы ПВО сбили БПЛА типа Shahed. Информации о травмированных и повреждении имущества не поступало.

Напомним, в ночь на 16 декабря российские военные атаковали Киев шестой раз с начала месяца. В КМВА считают, что оккупанты вернулись к тактике, которую использовали в мае 2023 года. Украинская противовоздушная оборона уничтожила все дроны, которые летели на столицу.

Тогда же представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия имеет не так много ракет типа "Кинжал", однако носителей этого оружия еще много. Кроме этого, враг имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.