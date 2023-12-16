"Самых ракет не так много": Игнат рассказал, сколько высокоточного оружия у РФ (видео)

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, у российских военных есть около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Это несколько сотен единиц каждого типа..

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У России осталось не так много ракет "Кинжал", хотя носителей этого оружия еще много. Об этом во время эфира телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, пока трудно сказать, сколько ВС РФ готовы тратить дальнобойных ракет во время обстрелов.

"Мы видели пик в мае-июне, когда они атаковали – "Кинжалы", баллистика и крылатые ракеты тогда одновременно летели. Носителей для "Кинжалов" у них достаточно, а вот самих ракет не так много", – сказал Игнат.

Также представитель Воздушных сил отметил, что согласно официальным данным от Главного управления разведки, у российских военных есть около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Это несколько сотен едицин каждого типа. Россия продолжает их производить, но не так много, как в 2022 году.

"Поэтому применение сейчас баллистических ракет "Искандер-М" или С-400, а также "Кинжалов" не является новым для Украины. Все это уже "пережевывали" неоднократно. Поэтому есть сегодня такой результат, хорошо все сбивается", – сказал Игнат.

Юрий Игнат о высокоточных ракетах РФ

Напомним, что Воздушные силы сообщили, как сбивали "Кинжалы". Отмечается, что воздушную тревогу в Украине объявили в 14:09 из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка с территории РФ. Около 14.15 были осуществлены пуски ракет. Прилеты в район Староконстантинова Хмельницкой области зафиксировали в 14:20. Таким образом от пуска ракет до прилетов прошло 10 минут.