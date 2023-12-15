"НедоГитлер": почему РФ атаковала Украину ракетами во время "прямой линии" Путина, — эксперт

По словам обозревателя Александра Коваленко, Россия не использовала в своих атаках ракеты "Кинжал" с августа 2023 года. Но их решили применить именно 14 декабря, что неслучайно.

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14 декабря российские войска атаковали Украину ракетами ракеты Х-47М2 "Кинжал". Это произошло в тот же деть, как президент РФ Владимир Путин проводил свою "прямую линию". Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью Апостроф TV, это неслучайно.

Коваленко отметил, что Россия не использовала в своих атаках ракеты "Кинжал" с августа 2023 года. Но их решили применить именно 14 декабря.

"Это о многом говорит. Во-первых, это говорит о том, что Путин – это некий недоГитлер", — сказал он.

По его словам, глава нацистской Германии Адольф Гитлер был очень закомплексованной личностью. Он не чувствовал уверенности в своем ораторском искусстве, а потому усиливал свои выступления "штурмовиками СС".

"Так именно я провожу параллель с Путиным", — отметил обозреватель.

По его словам, российские войска ударили "Кинжалами", чтобы Путин почувствовал уверенность в ситуации, в которой сейчас оказалась РФ.

"Чтобы чувствовать уверенность в том, что он говорит, где-то там в Саваслейке взлетает МиГ31К, и по всей Украине раздается воздушная тревога. И после этого будут пуски ракет", — сказал Александр Коваленко.

Напомним, что Воздушные силы сообщили, как сбивали "Кинжалы". Отмечается, что воздушную тревогу в Украине объявили в 14:09 из-за взлета самолетов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка с территории РФ. Около 14.15 были осуществлены пуски ракет. Прилеты в район Староконстантинова Хмельницкой области зафиксировали в 14:20. Таким образом от пуска ракет до прилетов прошло 10 минут.