РФ провела массированную атаку на Украину, запустив несколько групп дронов-камикадзе

Воздушная тревога в различных областях продолжалась более 6 часов. Мониторинговые каналы сообщают, что РФ запустила около 30 беспилотников.

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Российские войска в ночь на 16 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности еще вечером 15 декабря.

"Запорожская область – угроза ударных БпЛА!" — сказано в сообщении от 21:19.

Позже группа ударных дронов направилась из Запорожской в Днепропетровскую область. Затем еще несколько групп БПЛА залетели с северна на территорию Сумской области. Уже в 22:08 Воздушные силы сообщили: "Движение ударных БПЛА в Сумской области: 1. в Ахтырском районе курсом на Полтавщину; 2. в Лебединском районе в западном направлении".

Затем еще одна группа бесплиотников ВС РФ залетела на территорию Николаевской области с Херсонской области. Уже в 22:41 ВСУ сообщили, что вражеские дроны движутся в Полтавской области в сторону Миргорода.

В 22:56 Воздушные силы сообщили о нескольких группах БПЛА в Лубенском районе Полтавской области, в районе Запорожья, в Николаевской области, в Херсонской области, а также в восточной части Черниговской области. Затем тревога была объявлена в Киеве.

В 23:42 в КГВА сообщили, что Воздушная тревога в Киеве связана с угрозой со стороны вражеских дронов. В 00:02 стало известно, что рядом со столицей работают силы ПВО.

Карта воздушной тревоги в Украине

В 00:32 мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Подольском районе столицы. В 01:00 Воздушные силы сообщили о новой группе российских бесплиотников, которые шали в Черниговскую область. Позже стало известно, что БПЛА залетели в Винницкую область.

Отбой воздушной тревоги был объявлен только в 03:49 ночи 16 декабря. Таким образом, тревога в связи с дронами в разных областях продолжалась более 6 часов.

Как сообщил Telegram-канал "Николаевский Ванек", по предварительным данным, Россия атаковала Украину примерно 30 дронами-камикадзе Shahed. Их запускали из Курской области, Брянской области РФ, российского Приморско-Ахтарска, а также из оккупированного полуострова Крым.

Напомним, что представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько высокоточного оружия у РФ. По его словам, у российских военных есть около 900 высокоточных дальнобойных ракет. Это несколько сотен единиц каждого типа.