РФ атаковала Украину ударными Shahed: взрывы раздавались в четырех областях (фото)

Во время ночной атаки российских дронов взрывы слышали неподалеку от Староконстантинова, где расположен военный аэродром. Воздушная тревога по Украине продолжалась пять часов.

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В ночь с 14 на 15 декабря Украина оказалась под ударом группы дронов-камикадзе Shahed-136, которые РФ запустила из Краснодарского края. Мобильные огневые группы ВСУ справились с опасностью, сбив все вражеские устройства, летевшие над южными и центральными областями. О деталях ночного удара ВС РФ говорится в заметке командования Воздушных сил на странице Facebook.

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Указывается, что враг запустил по Украине 14 "шахедов", которые поднялись в воздух с полигона возле Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае РФ. Все 14 дронов сбили мобильные огневые группы: взрывалось в четырех областях — Херсонской, Николаевской, Хмельницкой и Полтавской.

Ночной удар РФ — детали обстрела 15 декабря

Отметим, в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили о воздушной угрозе в 21:00 14 декабря. Указывали, что дроны направляются в сторону Николаевской и Одесской областей. За час несколько групп "шахедов" добрались до Кировоградской, Винницкой, Черкасской областей. В 23:47 — поступила информация об угрозе для Староконстантинова в Хмельницкой области (здесь расположен военный аэродром). В 1:15 воздушное командование предупредило об атаке в Полтавской области — Shahed-136 заметили над Кременчугом.

Отбой воздушной тревоги прозвучал в 1:49 — тогда отменили угрозу для Полтавщины. Воздушная атака ВС РФ в ночь на 15 декабря продолжалась пять часов.

О работе мобильных огневых групп по дронам-камикадзе рассказали в паблике "Новости Одесса": в 23:32 указали, что работают силы ПВО. Председатель Одесской ОГА Олег Кипер не публиковал детали ночной атаки РФ.

Кроме того, о взрывах в небе на Хмельнитчине сообщил корреспондент Фокуса. Взрывы слышали в районе Шепетовки — об этом же писали в специализированном Telegram-канале "Николаевский Ванек". Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин на странице Facebook также писал о работе ПВО: громко было в Шепетовском и Хмельницком районах. О последствиях российского удара других данных нет.

Глава Полтавской ОГА Филипп Пронин ничего не писал об атаке дронов в ночь на 15 декабря. Последнее сообщение политика — информация о решении саммита глав ЕС о вступлении Украины.

Накануне, 14 декабря, состоялась более массированная атака — по Украине ударили 42 дрона-камикадзе Shahed-136. Наибольшее количество вражеских БПЛА направлялось в сторону придунайских портов — Рени и Измаила. Мобильные огневые группы уничтожили все беспилотники, но некоторые обломки упали на общежитие в Одесской области, рассказали в ОВА. В итоге получили ранения 11 человек, среди них — трое детей.

Предыдущая массовая атака состоялась в ноябре. Тогда враг запустил 75 дронов, из которых силы ПВО сбили 74 шт.

Напоминаем, 15 декабря боец ВСУ рассказал о тактике ВС РФ, которые пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. По его словам, российское командование не жалеет солдат, которые волна за волной идут в атаку. Тем временем аналитики Института изучения войны попытались спрогнозировать, какие будут последствия для США, если Россия победит.