"Лежат под теплыми телами": в ВСУ рассказали о тактике ВС РФ возле Авдеевки

Враг сконцентрировал вокруг Авдеевки войско из 40 тысяч человек. Из-за ухудшения погодных условий оккупанты пошли на штурм, рассказал заместитель командира 25-го штурмового батальона ВСУ Иван Смага.

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Небольшие группы пехоты Вооруженных сил Российской Федерации пытаются зайти на украинские позиции возле Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщил заместитель командира 25-го штурмового батальона ВСУ Иван Смага, передает The Guardian.

"Есть десятки тел. Они пытаются продвигаться. Мы их убиваем. Присылают больше", — сказал Иван Смага.

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Он отметил, что сначала были группы по десять человек, сейчас один-три и без поддержки, их используют "как живое мясо". По словам Смага, россияне используют различные методы, чтобы выжить в штурме. В частности, они ползают по ледяной земле, роют норы "как мыши", притворялись мертвыми и лежат рядом с трупами своих товарищей.

"Мы наблюдаем за ними. Они лежат под теплыми телами. В конце концов они поднимаются, двигаются", — сообщил Смага.

Военный отметил, что возле Авдеевки враг сконцентрировал 40 тысяч военных и различную боевую технику — танки, бронированные машины МТ-ЛБ советских времен и 152-миллиметровые гаубицы. Из-за ухудшенных погодных условий оккупанты пошли в наступление — возле Степного ведутся ожесточенные бои, оккупанты совершили серию рейдов на Авдеевский коксохимический завод, добавил Иван Смага.

Напомним, 14 декабря ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман сообщил, что российские военные бросили штурмовать Авдеевку в Донецкой области 40 тысяч военных. По его словам, враг не смог захватить город, тогда как подходящий момент для этого уже упущен.

13 декабря аналитики DeepState сообщили, что оккупанты за трое суток проводили штурмовые действия на Авдеевском направлении в 16 местах. Враг активизировался из-за изменения погоды и появления тумана.