Наступление продолжается: ISW подтверждает продвижение ВС РФ под Авдеевкой (карта)

По информации Генштаба ВСУ, украинские силы отбили по меньшей мере 51 российскую атаку на восток от Новокалинового и Новобахмутовки; возле Степного, Авдеевки, Первомайского и Невельского; на юг от Тоненького и Северного.

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Российские войска продолжают наступательные действия под Авдеевкой. Силам обороны удалось отбили по меньшей мере 51 вражескую атаку на соответствующем направлении. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские оккупанты незначительно продвинулись на юго-восток от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силам обороны удалось отбили по меньшей мере 51 атаку противника к востоку от Новокалинового (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки) и Невельского (14 км к юго-западу от Авдеевки); а также к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки) и Северного (6 км к западу от Авдеевки).

Российские блогеры утверждали, что ВС РФ продвинулись в промышленной зоне (к юго-западу от Авдеевки) и к востоку от Авдеевского коксохимического завода (к северо-западу от Авдеевки), однако ISW не видел визуальных доказательств такого предположения.

Российский "военкор" утверждал, что силы РФ продолжали атаковать возле Степного и на севере от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки).

ВСУ отбили более 50 российских атак в районе Авдеевки

Ситуация под Бахмутом

Также в отчете отметили, что враг продолжил наступательные операции под Бахмутом 13 декабря и осуществил подтвержденное продвижение вперед.

Генштаб ВСУ заявил, что украинские силы отбили не менее 5 атак россиян возле Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута), Ивановского (6 км к западу от Бахмута), Клищевки и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута).

Несколько российских военных блогеров утверждали, что российские оккупанты продвинулись на северо-восток и восток от Богдановки и контролируют участок дороги Григорьевка-Богдановка (6-9 км к северо-западу от Бахмута), хотя ISW не видела визуальных доказательств этих утверждений. Еще один блогер утверждает, что ВС РФ продвинулись в направлении Ивановского вдоль фронта шириной два километра и на глубину 700 метров. Подтверждений этому ISW не видел.

Офицер украинской бригады, которая действовала под Бахмутом, Алексей Тарасенко заявил, что оккупанты определенным образом продвигаются в направлениях Ивановского, Клещеевки и Андреевки, однако враг начал разворачивать плохо оснащенный мобилизованный персонал в этих районах, что замедлило их продвижение.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что ВС РФ отбили украинские атаки вблизи Клещеевки и Шумов (23 км к югу от Бахмута и 9 км к северо-западу от Горловки).

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что сложные погодные условия оказывают сильное влияние на наступательные и разведывательные операции по всему фронту в Украине. Однако они открывают перспективы для маневра.

Отметим, также в ISW сообщали, что ВСУ провели удачные атаки возле Бахмута и Авдеевки. Российские военные жалуются, что ветер мешает запускать беспилотники, а гололед не дает наступать, пишут аналитики ISW. В то же время при таких же условиях бойцы ВСУ сумели отвоевать террикон на восточном отрезке фронта.