Вопреки ветру и гололеду: ВСУ провели удачные атаки возле Бахмута и Авдеевки, — ISW

Российские военные жалуются, что ветер мешает запускать беспилотники, а гололед не дает наступать, пишут аналитики ISW. В то же время при таких же условиях бойцы ВСУ сумели отвоевать террикон на восточном отрезке фронта.

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12 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) отметили активность украинских Сил обороны на восточном участке фронта в районе Бахмута и Авдеевки. Также рассказали об изменениях на 400-километровой линии боев — от Купянска в Харьковской области до Работино в Запорожской области. Результаты текущей ситуации аналитики изложили в отчете, опубликованном американским Институтом изучения войны.

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В отчете указано, что выводы сделаны на основе заявлений российских военкоров, публикаций Генштаба ВСУ и видеоматериалах, которые появились в сети. В итоге аналитики отметили продолжение усиленных атак ВС РФ на отрезке фронта возле Авдеевки и Марьинки. Также россияне заявляют об определенных успехах у Вербового, Старомайорского и Бахмута, но визуальных подтверждений этим заявлениям не отыскалось.

Война в Украине — детали

На Бахмутском направлении аналитики отметили определенное продвижение на юг от этого населенного пункта. Указали, что речь идет о поднятии украинского флага на одном из терриконов рядом с Горловкой — об этом рассказал лично президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем россияне атаковали возле Хромового в направлении Богдановки и Ивановки. При этом военные жаловались, что боевым действиям мешают погодные условия: гололедица, мороз.

Однако сложные погодные условия не остановили контратаки ВСУ. В частности, продолжаются удары по ВС РФ к югу от Бахмута — возле Клещиевки. Украинские бойцы удерживают позиции и не дают врагу возможности пробиться к Ивановскому и Часовому Яру.

Авдеевское направление - здесь началась новая волна российских атак, сообщили аналитики со ссылкой на заявление командующего ОСУВ "Таврия" бригадного генерала Александра Тарнавского. Указали, основываясь на заявления военкоров, что ВС РФ, возможно, имеют определенное продвижение у Новокалиново (на северо-востоке), у Тоненького и Северного (на западе), а также на юго-востоке. Однако отметили, что пока не видели визуальных подтверждений этих заявлений. Зато уверены, что украинские подразделения контратаковали на северном фланге и подвинули россиян возле села Степного.

Ситуация возле Бахмута и Авдеевки по состоянию на 13 декабря 2023 года Фото: ISW

На Купянско-Лиманском направлении есть определенное затишье в направлении Купянска, говорится в аналитическом отчете. ВС РФ и ВСУ обменялись атаками возле ряда населенных пунктов: Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Макеевки. Однако определенное "оживление" есть в направлении Лимана — враг активизировался в Серебрянском лесничестве, указали аналитики.

Ситуация возле Купянска и Лимана по состоянию на 13 декабря 2023 года Фото: ISW

Запорожское и Херсонское направление. В отчете ISW указали, что продолжаются российские контратаки возле населенных пунктов на Мариупольском направлении — возле Старомайорского, Урожайного и Приютино. Атаки ВС РФ отбиты, хотя военные уже несколько дней подряд говорят об успехах россиян у Старомайорского. Аналитики не могут утверждать, что это соответствует действительности.

Российские власти между тем уверяют об успешном продвижении ВС РФ у Новопрокоповки (к югу от Работино) и у Новопокровки (к северу от Вербового): подтверждения этим заявлениям также не нашлось. Кроме того, на данном отрезке фронта россияне также жалуются на погодные условия: порывистый ветер мешает им запускать беспилотник.

У Крынок на Херсонщине также продолжаются попытки россиян отбросить бойцов ВСУ с левобережного плацдарма. Российские военные уверяют, что ВС РФ удалось отодвинуть ВСУ с некоторых позиций возле этого населенного пункта. Между тем украинцы смогли перебросить на левый берег еще полсотни бойцов.

Ситуация возле Работино и Приютино по состоянию на 13 декабря 2023 года Фото: ISW Ситуация на левом берегу Херсонщины на 13 декабря 2023 года

Отметим, 12 декабря аналитики ISW действительно сообщили об успешной переправке на левый берег Днепра 30-50 украинских военных. Кроме того, эксперты рассказали детали боевых действий в этой местности. В частности, враг сажает пехоту в бронемашины и пытается забросить ее в тыл ВСУ. После того как пехоту высаживают, Силы обороны начинают уничтожать бронетехнику и живую силу РФ: видео удачных ударов опубликовано в сети.

Напоминаем, в ночь на 13 декабря ВС РФ запустила по Украине 12 баллистических ракет, которые угрожали Киеву. В КГВА рассказали о последствиях российского удара: обломки вызвали пожар, есть раненые. Накануне, в ночь на 12 декабря, состоялась еще одна атака: тогда на столицу летело восемь ракет.