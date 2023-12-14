Открывают перспективы для маневра: ВСУ приходится воевать в сложных погодных условиях, — ISW

По словам аналитиков, плохие погодные условия осложняют боевые действия на левобережье Херсонской области. Так, туман и колебания температуры затрудняют ведение наступательных операций, применение беспилотников и артиллерии.

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Сложные погодные условия имеют сильное влияние на наступательные и разведывательные операции по всему фронту в Украине. Однако они открывают перспективы для маневра. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 13 декабря говорится, что официальный представитель Оперативного командования "Юг" ВСУ, капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что плохие погодные условия осложняют боевые действия на левобережье Херсонской области. Она отметила, что туман и колебания температуры затрудняют ведение наступательных операций, применение беспилотников и артиллерии.

Кроме того, глава Луганской ОВА Артем Лысогор заявил, что плохие погодные условия мешают российским авиаударам и действиям беспилотников на Купянско-Лиманском направлении.

По словам аналитиков, российские источники также говорят, что грязь, дождь, снег и лед препятствуют наземным атакам к северу от Вербового на западе Запорожской области. Отмечается, что российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и Авдеевкой, несмотря на "крайне неблагоприятные" погодные условия.

Отмечается, что один из российских военкоров заявил, что недавняя снежная буря улучшила условия для наземных операций в оккупированной Луганской области.

"Вероятно, потребуется не одна снежная буря и постоянные температуры ниже нуля, чтобы почва укрепилась настолько, что можно было возобновить маневренный бой", — сказано в отчете.

Также российские источники сообщают, что оккупанты используют сложные погодные условия для проведения наземных операций. Однако украинские разведывательные дроны пока не могут быть задействованы в полной мере.

"Российские войска, вероятно, предприняли наступательные операции на нескольких участках фронта в период самых сложных погодных условий осенне-зимнего сезона, стремясь перехватить и удержать инициативу до президентских выборов в России в марте 2024 года", — отметили аналитики.

Отметим, что ранее в ISW сообщали, что ВСУ провели удачные атаки возле Бахмута и Авдеевки. Российские военные жалуются, что ветер мешает запускать беспилотники, а гололед не дает наступать, пишут аналитики ISW. В то же время при таких же условиях бойцы ВСУ сумели отвоевать террикон на восточном отрезке фронта.