Точка катастрофы: комбат ВСУ рассказал, от чего будет зависеть военный успех Украины (видео)

По словам комбата Михаила Крыжановского, общество должно понимать: человеческий ресурс на фронте не вечен. И если ВСУ не будет пополняться живой силой, то ничего хорошего в перспективе ждать не придется.

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Подполковник Михаил Крыжановский, командир 4-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж", подчеркнул, что Украина находится в точке катастрофы, и воевать — долг каждого украинца. Об этом он рассказал в эфире Radio NV.

Он заметил, что все мы находимся в той точке, когда наше общество должно стать полностью сознательным и увидеть реальное положение дел.

"Война сама по себе является катастрофой, это всегда смерть, уничтожение домов, уничтожение семей, всех ценностей, которые здесь были сравнительно недавно еще мирными", — заявил Крыжановский.

Военный командир выразил мнение, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, и назвал "мягко говоря, ошибочным" считать, что "кто-то имеет какое-то право или кто-то был не создан для этой войны".

Он акцентировал внимание на том, что 70% бойцов ВСУ, которые сейчас воюют, — не профессиональные военные, а врачи, архитекторы, водители, люди других профессий. Люди, которые пришли добровольно или их мобилизовали, подготовили, и они стали военными.

"Это обязанность каждого мужчины нашей страны. И если мы не будем пополняться живой силой, непосредственно пехотой, то ничего хорошего в перспективе нас ждать не может. Вот такая ситуация", — подчеркнул Крыжановский.

И добавил, что общество должно понимать: "человеческий ресурс на фронте не вечен".

"Как бы нам ни хотелось верить, что война закончится через две-три недели, этого не будет однозначно. Противник в человеческом ресурсе превосходит нас в 3-4 раза. Соответственно, человеческого ресурса у них очень много", — напомнил командир батальона.

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