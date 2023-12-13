Точка катастрофи: комбат ЗСУ розповів, від чого залежатиме військовий успіх України (відео)

За словами комбата Михайла Крижанівського, суспільство має розуміти: людський ресурс на фронті не вічний. І якщо ЗСУ не буде поповнюватися живою силою, то нічого хорошого в перспективі чекати не доведеться.

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Підполковник Михайло Крижанівський, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж", наголосив, що Україна перебуває в точці катастрофи, і воювати — обов'язок кожного українця. Про це він розповів в ефірі Radio NV.

Він зауважив, що всі ми перебуваємо в тій точці, коли наше суспільство повинно стати повністю свідомим і побачити реальний стан справ.

"Війна сама по собі є катастрофою, це завжди смерть, знищення домівок, знищення родин, усіх цінностей, які тут були порівняно нещодавно ще мирними", — заявив Крижанівський.

Військовий командир висловив думку, що надалі ситуація погіршуватиметься, і назвав "м'яко кажучи, помилковим" вважати, що "хтось має якесь право або хтось був не створений для цієї війни".

Він акцентував увагу на тому, що 70% бійців ЗСУ, які зараз воюють, — не професійні військові, а лікарі, архітектори, водії, люди інших професій. Люди, які прийшли добровільно або їх мобілізували, підготували, і вони стали військовими.

"Це обов'язок кожного чоловіка нашої країни. І якщо ми не будемо поповнюватися живою силою, безпосередньо піхотою, то нічого хорошого в перспективі нас чекати не може. Ось така ситуація", — підкреслив Крижанівський.

І додав, що суспільство має розуміти: "людський ресурс на фронті не вічний".

"Хоч би як нам хотілося вірити, що війна закінчиться за два-три тижні, цього не буде однозначно. Противник у людському ресурсі перевершує нас у 3-4 рази. Відповідно, людського ресурсу в них дуже багато", — нагадав командир батальйону.

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12 грудня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що нові ініціативи в питанні мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом.

Нагадаємо, полковник запасу Роман Світан розповів, кого потрібно мобілізувати в армію. За його словами, можна призвати ще понад 6 мільйонів осіб, якщо взятися за одну категорію і забезпечити ротацію захисників.