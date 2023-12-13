Мобілізація в Україні: хто з військовослужбовців може проходити службу в ТЦК і СП (відео)

За словами одеського військкома Олександра Охріменка, механізм не потребує особливих зусиль. Необхідно лише мати докази того, що військовий не може далі брати участь у бойових діях.

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Українські військові, які отримали під час бойових дій травму і стали обмежено придатними, можуть влаштуватися на роботу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Про це заявив начальник Одеського ТЦК і СП Олександр Охріменко під час брифінгу в Ukraine Media Center Odesa.

За його словами, механізм украй простий. Військовослужбовцю необхідно спочатку звернутися до свого безпосереднього начальника, управителя або командира і повідомити про своє бажання проходити службу в територіальних центрах.

"(Військовослужбовець, — ред.) надає відповідні документи про отримання травми, поранення, контузії, про погіршення стану здоров'я. За необхідності і можливості надає відповідну довідку військово-лікарської комісії, що він дійсно має статус "обмежено придатний до військової служби". Далі командир це розглядає і за номенклатурою призначення цей військовослужбовець може бути прийнятий на службу в ТЦК", — розповів Олександр Охріменко.

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Це стало можливим після того, як президент України Володимир Зеленський підписав наказ, який передбачає звільнення всіх обласних військкомiв, а на їхнє місце мають призначити людей із бойовим досвідом.

Ще в серпні заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявляв, що до кінця року приблизно 30% керівного складу ТЦК і СП складатиметься з бійців, які мають бойовий досвід, однак через поранення не можуть продовжувати службу в зоні бойових дій.

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, кого можуть призвати на військову службу 2024 року під час загальної мобілізації. Зазначається, що добровільно за контрактом можуть мобілізуватися чоловіки віком від 18 до 27 років без бойового досвіду, особи з інвалідністю та відстрочкою за сімейними обставинами, а також жінки.