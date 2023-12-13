Мобилизация в Украине: кто из военнослужащих может проходить службу в ТЦК и СП (видео)

По словам одесского военкома Александра Охрименко, механизм не требует особых усилий. Необходимо лишь иметь доказательства того, что военный не может дальше участвовать в боевых действиях.

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Украинские военные, которые получили в ходе боевых действий травму и стали ограниченно годными, могут устроиться на работу в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Об этом заявил начальник Одесского ТЦК и СП Александр Охрименко во время брифинга в Ukraine Media Center Odesa.

По его словам, механизм крайне простой. Военнослужащему необходимо сначала обратиться к своему непосредственному начальнику, управляющему или командиру и сообщить о своем желании проходить службу в территориальных центрах.

"(Военнослужащий, — ред.) предоставляет соответствующие документы о получении травмы, ранения, контузии, об ухудшении состояния здоровья. При необходимости и возможности предоставляет соответствующую справку военно-врачебной комиссии, что он действительно имеет статус "ограниченно годный к военной службе". Далее командир это рассматривает и по номенклатуре назначения данный военнослужащий может быть принят на службу в ТЦК", — рассказал Александр Охрименко.

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Это стало возможно после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ, который предусматривает увольнение всех областных военкомов, а на их место должны назначить людей с боевым опытом.

Еще в августе заместитель министра обороны Александр Павлюк заявлял, что до конца года примерно 30% управляющего состава ТЦК и СП будет состоять из бойцов, которые имеют боевой опыт, однако из-за ранения не могут продолжать службу в зоне боевых действий.

Напомним, 13 декабря сообщалось, кого могут призвать на военную службу в 2024 году в ходе всеобщей мобилизации. Отмечается, что добровольно по контракту могут мобилизоваться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет без боевого опыта, лица с инвалидностью и отсрочкой по семейным обстоятельствам, а также женщины.