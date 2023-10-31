С боевым опытом: в ТЦК продолжается процесс назначения военкомов, – Сухопутные войска ВСУ

По словам подполковника Владимира Фитьо, законодательные изменения, которые ожидают военных, должны улучшить работу военкоматов и процесс мобилизации в целом.

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В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки идет процесс назначения новых военкомов, которые уже имеют боевой опыт. Об этом сказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ.

"Мы говорим о выполнении решения СНБО о замене областных руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Сейчас этот процесс продолжается. На начальников ТЦК назначаются новые военнослужащие, имеющие военный опыт ведения боевых действий, которые прошли проверку соответствующих антикоррупционных органов", — сказал Фитьо.

Отвечая на вопрос о воздействии перестановок персонала на функционирование ТЦК, глава отдела по взаимодействию с общественностью подчеркнул, что оптимизацию деятельности центров комплектования можно сделать благодаря предстоящим законодательным изменениям, на которые надеются силовые структуры.

"Сейчас по работе ТЦК есть ряд законопроектов, которые находятся на рассмотрении в Верховной Раде. Одним из таких законопроектов, который должен улучшить работу ТЦК, является введение синхронизации единой базы военнообязанных нашей системы учета "Оберег" с другими реестрами других государственных органов власти. Если этот законопроект будет проголосован, то в соответствии с этим система учета военнообязанных "Оберег" будет получать данные из других реестров – о семейном положении, об образовании, о рождении детей, о специальности, о работе и других необходимых данных", — пояснил Фитьо.

Согласно его утверждению, в настоящий момент система учета военнообязанных находится на 90% заполненности, и продолжается перевод данных с бумажных носителей в цифровой формат.

"Сейчас еще военнообязанные должны лично появляться в свои ТЦК для того, чтобы обновить свои данные, то есть появляться физически и приносить ксерокопии тех или иных документов", — отметил Фитьо.

Также он подчеркнул, что только после завершения оцифровки данных о военнообязанных и принятия соответствующего законопроекта можно будет приступить к процессу согласования системы учета "Оберег" с другими государственными реестрами.

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