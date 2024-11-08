СМИ заявили об объявлении Стерненко в розыск: появилась реакция Одесского областного ТЦК

В Одесском военкомате заверили, что волонтер Сергей Стерненко принял меры для "урегулирования" своего статуса как военнообязанного гражданина. В ТЦК призвали не манипулировать и не искажать реальность.

Волонтер Сергей Стерненко явился в Приморский районный терцентр комплектования (ТЦК) и начал выполнять требования воинского учета. Он оплатил штраф и наказан за нарушение правил, а не за то, что критикует украинское военное командование. О заявлениях СМИ о подаче в розыск Стерненко рассказали на странице Facebook Одесского областного ТЦК и СП.

Одесские военкомы опубликовали официальное разъяснение, чтобы не было "искажений фактов и манипуляций". В заметке терцентра отмечается, что Стерненко был знаком с обязанностями военнообязанного, обратился в Приморский районный терцентр, оплатил штраф за нарушение правил учета и будет проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Также вспомнили предположение, что якобы проблемы с военным учетом связаны с публичной деятельностью волонтера и активиста. Представители Одесского ТЦК заверили, что действуют в соответствии с нормами административного кодекса и требованиями ряда законов о воинском учете и мобилизации.

"Факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса. Обращаемся к господину Стерненко и другим гражданам, которые сомневаются в правомерности действий ТЦК и СП, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП", — говорится в заметке военкоматов.

В публикации на странице Facebook одесского военкомата не указано, когда именно волонтер обратился в Приморский ТЦК — до или после сообщений СМИ об обращении в розыск, до или после объяснений в соцсетях. Также военкомы не опровергли скриншот обращения в Нацполицию о подаче в розыск.

Розыск Стерненко — комментарий Одесского областного ТЦК и СП Фото: Скриншот

В соцсетях Стерненко пока нет реакции на объяснения Одесского ТЦК.

Розыск Стерненко — что известно

Отметим, 6 ноября издание "Страна" опубликовало фотографию документа, полученный из анонимных источников и касающийся волонтера Стерненко. Документ — обращение Приморского РТЦК в ГУ Национальной полиции в Одесской области о представлении в розыск фигуранта. Причина розыска — нарушение правил воинского учета.

7 ноября в сети появился комментарий Стерненко по ситуации. Волонтер опубликовал скриншот экрана приложения "Резерв+" и заверил, что вовремя обновил данные у военкоматов, к нему не должно быть замечаний и он не видит, чтобы были уведомления о розыске. На экране тем временем действительно есть дата своевременного обновления, нет приглашения в ТЦК, но отсутствует информация о прохождении медкомиссии.

Напоминаем, 7 ноября адвокат Татьяна Козян объяснила, какие полномочия имеют военкомы, и каковы права военнообязанных во время военного положения. 8 ноября представитель Харьковского военкомата рассказал, что нужно делать гражданам, чтобы не получить штраф за нарушение воинского учета.